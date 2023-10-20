У 2022 році соціальною допомогою у Польщі скористалося понад 1,1 млн громадян України — Finance.ua
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У 2022 році соціальною допомогою у Польщі скористалося понад 1,1 млн громадян України

Особисті фінанси
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У 2022 році соціальною допомогою у Польщі скористалося понад 1,1 млн громадян України
У 2022 році соціальною допомогою у Польщі скористалося понад 1,1 млн громадян України
У Польщі у 2022 році пільгами соціальної допомоги скористалися 1 млн 111 тис. громадян України та 612 тис. українських родин.
Згідно з даними Центрального статистичного управління Польщі, загальна сума наданих пільг склала 364,8 млн злотих (3,1 млрд грн), повідомляє Міграційна платформа EWL.
Майже кожен п’ятий громадянин України, який отримав таку допомогу, перебував у Мазовецькому воєводстві з центром у Варшаві (242,6 тис. осіб - 21,8% від усіх громадян України).
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Найменше українців, які скористалися допомогою, перебували у Свєнтокшиському воєводстві на південному сході Польщі з центром у Кєльце- 17,4 тис. осіб (1,6%).
Соціальну допомогу для громадян України у Польщі поділяють на три категорії: одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих на особу (близько 2600 грн), допомога у вигляді харчування та інші виплати.
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«У Польщі для громадян України наразі залишаються доступними соціальні пільги від держави, щомісяця продовжують виплати в рамках програми 500+ на дитину. А також є можливість подавати заявки на програми допомоги від міжнародних благодійних фондів та волонтерських організацій», — розповідає голова Фонду підтримки мігрантів на ринку праці EWL Марія Кузенко.
Раніше у Міністерстві фінансів Польщі заявляли, що Польща витратила на допомогу Україні близько 50 млрд злотих або 2% свого ВВП. За оцінками польських експертів, завдяки українським вимушеним мігрантам ВВП країни в 2022 році зріс щонайменше на 1 процентний пункт.

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За матеріалами:
Finance.ua
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