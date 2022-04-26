У 2021 році глобальні військові витрати вперше перевищили $2 трлн — SIPRI — Finance.ua

У 2021 році глобальні військові витрати вперше перевищили $2 трлн — SIPRI

Вчора 07:21 — Світ

У 2021 році глобальні військові витрати вперше перевищили $2 трлн — SIPRI

Глобальні військові витрати зросли на 0,7% у реальному вираженні у 2021 році та досягли $2,113 трлн.

Про це повідомили у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру (SIPRI).

До топ-5 країн за витратами входять США, Китай, Індія, Велика Британія та росія. На ці країни припадає 62% військових витрат у світі.

$2,1 трлн — рекордні військові витрати, зазначили у SIPRI. Вони зростають сьомий рік поспіль.

«Навіть за умов економічних наслідків пандемії COVID-19 світові військові витрати досягли рекордного рівня. Через інфляцію відбулося уповільнення темпів зростання у реальному вираженні. Однак у номінальному вираженні військові витрати зросли на 6,1%», — заявив Дієго Лопес да Сілва, старший науковий співробітник програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

Інфографіка: sipri.org

Унаслідок різкого економічного підйому у 2021 році співвідношення глобальних військових витрат до світового ВВП знизилося на 0,1 процентного пункту — з 2,3% у 2020 році до 2,2% у 2021 році.

Військові витрати США у 2021 році становили $801 млрд — на 1,4% менше, ніж у 2020 році. Фінансування США військових досліджень та розробок зросло на 24% у період з 2012-го до 2021 року, тоді як фінансування закупівель озброєнь за той же період скоротилося на 6,4%.

росія збільшила свої військові видатки на 2,9% у 2021 році, до $65,9 млрд, через підготовку до війни проти України.

«Високі доходи від нафти та газу допомогли росії збільшити свої військові витрати у 2021 році. російські військові витрати знижувалися в період з 2016 по 2019 рік через низькі ціни на енергоносії у поєднанні з санкціями у відповідь на анексію Криму росією у 2014 році», — сказала Люсі Беро-Судро, директор програми військових витрат і виробництва озброєння SIPRI.

Китай у 2021 році виділив на свої збройні сили близько $293 млрд, що на 4,7% більше, ніж у 2020 році. Військові витрати Китаю зростають 27 років поспіль.

Військові витрати Індії становлять у 2021 році $76,6 млрд. Це на 0,9% більше, ніж у 2020 році, і на 33% більше, ніж у 2012 році.

У 2021 році вісім членів НАТО виконували рекомендацію Альянсу витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.