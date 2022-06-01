У 100 разів більше: деякі інвестори заявили про неймовірні прибутки від продажу TerraUSD та токена Lunа — Finance.ua

У 100 разів більше: деякі інвестори заявили про неймовірні прибутки від продажу TerraUSD та токена Lunа

Вчора 01:39 — Фінтех і Картки

У 100 разів більше: деякі інвестори заявили про неймовірні прибутки від продажу TerraUSD та токена Lunа

Падіння популярного стейблкоіну TerraUSD і Luna вдарило по власникам токена, позбавивши їх десятків мільярдів доларів. Але перед крахом деякі інвестори змогли заробити набагато більше, ніж було витрачено на криптовалюту спочатку. Венчурна компанія Pantera Capital повідомила CNBC, що вклала в токен Luna $1,7 млн і отримала у 100 разів більше. Інші компанії — Hack VC та CMCC Global — які пов’язані з братами Вінклвоссами, не повідомили точні доходи, але CMCC закрила позиції у березні, а Hack — у грудні.

Такі доходи стали можливими, коли токен Luna злетів, а UST зберіг прив’язку до долара. За Luna давали $116 у квітні, тобто токен піднявся у вартості на 135% менш ніж за два місяці. Зіграло на руку інвесторам і те, що кредитна платформа Anchor обіцяла 20% річних на свої активи UST, хоча аналітики вважали її надто завищеною та нестійкою.

Джоуї Круг, співдиректор фонду з інвестицій, розповів CNBC про продаж близько 87% своїх токенів із січня 2021 року до квітня 2022 року. Ще 8% продали у травні, коли стало зрозуміло, що UST почав падіння. Круг додав, що у фонді «застрягли» приблизно 5% від початкових активів.

«Для більшої частини, яку ми продали у 2021 році та частково у 2022 році, це була дуже проста причина управління ризиками. Токен ставав дедалі більшою частиною фонду, тому довелося знизити ризик, оскільки ви не можете керувати ліквідним хедж-фондом, коли одна позиція становить більшу частину фонду», каже Джоуї Круг, співдиректор Pantera Capital.

Загалом продаж токенів при інвестиціях у розмірі $1,7 млн приніс прибуток у розмірі $171 млн. Але в травні стався крах, незважаючи на накопичені Terra резерви в біткойнах на суму близько $3 млрд. Коли вартість Luna стала нестабільною, інвестори почали купувати TerraUSD та Luna, що призвело до падіння цін. Стабілізаційний фонд Luna спробував відновити прив’язку UST 1:1 до долара, витративши майже всі біткойни, але це не допомогло.

Але більшість користувачів втратили на краху криптомонети. На Reddit є багато історій, в яких розповідають, як втратили закладену нерухомість або всі гроші, залишившись ні з чим. А одна з інвесторів написала у Twitter, що продала свій будинок та поставили все на токен Luna. Зрештою втратила все.

Засновник Terra До Квон запропонував створити новий блокчейн і назвати його Terra 2.0. 28 травня екосистему перезапустили, але вартість Luna відразу впала приблизно на 70% — з $18,87 в момент відкриття до $5,71 на ранок понеділка. Інвестори сподіваються повернути хоча б частину свого капіталу та мають намір повністю покинути проєкт.

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