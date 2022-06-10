У 1-му кварталі ВВП зменшився на 15,1% — Finance.ua

У 1-му кварталі ВВП зменшився на 15,1%

Вчора 14:35 — Казна та Політика

У січні-березні 2022 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними зменшився на 15,1% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Порівняно з 4-м кварталом 2021 року ВВП зменшився на 19,3% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м. Севастополя).

Держстат протягом року уточнює показники реального внутрішнього валового продукту.

Читайте також Світовий банк зберіг прогноз падіння ВВП України на 45,1% у 2022 році

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні-грудні 2021 року реальний валовий внутрішній продукт збільшився на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2020 року до 1 730,104 млрд. гривень (у фактичних цінах).

У 2021 році реальний валовий внутрішній продукт збільшився на 3,4% порівняно з 2020 роком (у постійних цінах 2016 року) до 5 459,574 млрд. гривень (у фактичних цінах) (без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м. Севастополя).

Державний бюджет на 2022 рік був розроблений, виходячи з макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,8%. Проте з військовою агресією Росії проти України вітчизняна економіка, за оцінками міжнародних організацій, може впасти від 30% до 45%.

Світовий банк опублікував звіт, в якому повідомив, що війна в Україні стане причиною «історичного» стрибка цін на продовольство та енергоносії, які залишатимуться високими до кінця 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.