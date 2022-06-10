У 1-му кварталі ВВП зменшився на 15,1% — Finance.ua

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні-грудні 2021 року реальний валовий внутрішній продукт збільшився на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2020 року до 1 730,104 млрд. гривень (у фактичних цінах).
У 2021 році реальний валовий внутрішній продукт збільшився на 3,4% порівняно з 2020 роком (у постійних цінах 2016 року) до 5 459,574 млрд. гривень (у фактичних цінах) (без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м. Севастополя).
Державний бюджет на 2022 рік був розроблений, виходячи з макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,8%. Проте з військовою агресією Росії проти України вітчизняна економіка, за оцінками міжнародних організацій, може впасти від 30% до 45%.
Світовий банк опублікував звіт, в якому повідомив, що війна в Україні стане причиною «історичного» стрибка цін на продовольство та енергоносії, які залишатимуться високими до кінця 2024 року.