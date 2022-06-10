У 1-му кварталі ВВП зменшився на 15,1% — Finance.ua
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У 1-му кварталі ВВП зменшився на 15,1%

Вчора 14:35Казна та Політика
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У січні-березні 2022 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними зменшився на 15,1% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Про це повідомила Державна служба статистики.
Порівняно з 4-м кварталом 2021 року ВВП зменшився на 19,3% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м. Севастополя).
Держстат протягом року уточнює показники реального внутрішнього валового продукту.
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Як повідомляли Українські Новини, у жовтні-грудні 2021 року реальний валовий внутрішній продукт збільшився на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2020 року до 1 730,104 млрд. гривень (у фактичних цінах).
У 2021 році реальний валовий внутрішній продукт збільшився на 3,4% порівняно з 2020 роком (у постійних цінах 2016 року) до 5 459,574 млрд. гривень (у фактичних цінах) (без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м. Севастополя).
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Державний бюджет на 2022 рік був розроблений, виходячи з макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,8%. Проте з військовою агресією Росії проти України вітчизняна економіка, за оцінками міжнародних організацій, може впасти від 30% до 45%.
Світовий банк опублікував звіт, в якому повідомив, що війна в Україні стане причиною «історичного» стрибка цін на продовольство та енергоносії, які залишатимуться високими до кінця 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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