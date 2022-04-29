Тютюнова компанія Imperial Brands позбавилася російських активів — Finance.ua

Бронецький — основний власник компанії «Бабілон», що займається дистрибуцією продукції, яка містить нікотин. Наумов — власник та гендиректор ТОВ «Резалт Консалтинг».
У березні Imperial Brands оголосила про зупинення роботи в росії, у тому числі виробництва на заводі у Волгограді. Потім компанія розпочала переговори про передачу бізнесу з російською юрособою.
20 квітня компанія повідомила, що передала бізнес російським інвесторам. Угоду найближчим часом має узгодити місцевий регулятор. У зв’язку з виходом із російського бізнесу Imperial Brands очікувала негрошове списання у розмірі 225 мільйонів фунтів стерлінгів.