Тютюнова компанія Imperial Brands позбавилася російських активів — Finance.ua

Тютюнова компанія Imperial Brands позбавилася російських активів

Вчора 05:10 — Фондовий ринок

Тютюнова компанія Imperial Brands позбавилася російських активів

Виробник сигарет під торговими марками Davidoff, West, «Максим» компанія Imperial Brands перестала володіти російськими дочірніми структурами.

Про це повідомляє «Інтерфакс»

З 27 квітня дві структури компанії — «Імперіал Тобакко Продаж та Маркетинг» та виробнича компанія «Імперіал Тобакко Волга» — належать чотирьом фізичним особам.

По 30% часток в обох компаніях належать Олександру Кобзєву та Костянтину Іванову, 28% часток у Сергія Бронецького, 12% — у Олександра Наумова.

Кобзєв входив до ради директорів «Торгівельна компанія «Мегаполіс» — найбільшого дистриб’ютора сигарет. Іванов працював фінансовим директором у «Діксі Груп».

Бронецький — основний власник компанії «Бабілон», що займається дистрибуцією продукції, яка містить нікотин. Наумов — власник та гендиректор ТОВ «Резалт Консалтинг».

У березні Imperial Brands оголосила про зупинення роботи в росії, у тому числі виробництва на заводі у Волгограді. Потім компанія розпочала переговори про передачу бізнесу з російською юрособою.

20 квітня компанія повідомила, що передала бізнес російським інвесторам. Угоду найближчим часом має узгодити місцевий регулятор. У зв’язку з виходом із російського бізнесу Imperial Brands очікувала негрошове списання у розмірі 225 мільйонів фунтів стерлінгів.

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