Тютюнова компанія Imperial Brands позбавилася російських активів — Finance.ua
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Тютюнова компанія Imperial Brands позбавилася російських активів

Вчора 05:10Фондовий ринок
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Тютюнова компанія Imperial Brands позбавилася російських активівТютюнова компанія Imperial Brands позбавилася російських активів
Виробник сигарет під торговими марками Davidoff, West, «Максим» компанія Imperial Brands перестала володіти російськими дочірніми структурами.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
З 27 квітня дві структури компанії — «Імперіал Тобакко Продаж та Маркетинг» та виробнича компанія «Імперіал Тобакко Волга» — належать чотирьом фізичним особам.
По 30% часток в обох компаніях належать Олександру Кобзєву та Костянтину Іванову, 28% часток у Сергія Бронецького, 12% — у Олександра Наумова.
Кобзєв входив до ради директорів «Торгівельна компанія «Мегаполіс» — найбільшого дистриб’ютора сигарет. Іванов працював фінансовим директором у «Діксі Груп».
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Бронецький — основний власник компанії «Бабілон», що займається дистрибуцією продукції, яка містить нікотин. Наумов — власник та гендиректор ТОВ «Резалт Консалтинг».
У березні Imperial Brands оголосила про зупинення роботи в росії, у тому числі виробництва на заводі у Волгограді. Потім компанія розпочала переговори про передачу бізнесу з російською юрособою.
20 квітня компанія повідомила, що передала бізнес російським інвесторам. Угоду найближчим часом має узгодити місцевий регулятор. У зв’язку з виходом із російського бізнесу Imperial Brands очікувала негрошове списання у розмірі 225 мільйонів фунтів стерлінгів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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