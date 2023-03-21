Типи повісток в Україні: які документи можуть вручити під час мобілізації — Finance.ua

Типи повісток в Україні: які документи можуть вручити під час мобілізації Сьогодні 20:20

Типи повісток в Україні: які документи можуть вручити під час мобілізації

Під час мобілізації чоловікам призовного віку можуть вручати повістки в будь-яких громадських місцях. Однак отримання такого документа ще не означає, що призовник одразу відправиться на службу.

Про це повідомив заступник начальника Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальник сектору комплектування полковник Олександр Коновалов у коментарі виданню АрміяInform.

За його словами, існують два типи повісток:

перший — для уточнення військово-обліковий даних;

другий — для відправлення на військову службу.

Тобто, призовнику вручили перший тип повістки, викликали його до ТЦК, аби звірити облікові дані, пройти медичну комісію та провести професійно-психологічний відбір. Якщо особа буде визнана придатною за всіма критеріями, то їй вручать повістку другого типу, що означатиме відправлення на проходження військової служби.

«Варто пам’ятати, якщо призовника визнають непридатним до служби за станом здоров’я, то вручення повістки такій особі означатиме лише уточнення даних або надання певних документів до ТЦК», — каже Коновалов.

Він також зазначив, у разі, якщо призовник не проходив військову службу, його спершу направлять до навчального центру, де відбуватиметься бойова підготова.

Як вручають повістки ВПО

Внутрішньо переміщені особи протягом тижня мають стати на військовий облік після зміни місця проживання.

Для реєстрації потрібні такі документи:

заява;

паспорт громадянина України;

військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для осіб, звільнених у запас: обліково-послужна картка, припис військової частини;

для звільнених за станом здоров’я або сімейних обставин — свідоцтво про хворобу та інші документи, що підтверджують законність дострокового звільнення;

рішення військово-лікарських комісій щодо придатності за станом здоров’я для проходження військової служби у мирний або воєнний час (за наявності).

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