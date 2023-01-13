Twitter закриває понад 10 офісів у різних країнах — The Insider — Finance.ua

Twitter закриває понад 10 офісів у різних країнах — The Insider Сьогодні 22:34 — Фондовий ринок

Twitter закриває понад 10 офісів у різних країнах — The Insider

Американський бізнесмен Ілон Маск закриває офіси Twitter у різних країнах, щоб заощадити кошти. Компанію починають виганяти за несплату оренди.

Про це пише видання Insider.

За словами джерел видання, принаймні більш як десяток офісів вже закрито або в процесі. Крім того, найближчими тижнями планується закрити кілька з них у США. Очікується, що паралельно буде скорочено ще кілька сотень співробітників Twitter.

Закриття торкнулися офісів у Гонконгу та на Філіппінах, а також у Мексиці та в Африці, де у листопаді було звільнено всіх співробітників Twitter. Офіси в Австралії, Південній Кореї та більшість у Європі та Індії або вже закриті, або мають закритися найближчими тижнями.

Великий офіс у Сінгапурі, де розташовувалася азійська штаб-квартира компанії, було закрито, бо не сплачував оренду, зазначають співрозмовники Insider. Але один із них сказав, що Маск все-таки із запізненням вніс платіж наприкінці того дня, а співробітникам — яких напередодні виставили за двері посеред робочого дня — було наказано повертатися.

Раніше у Twitter налічувалося приблизно 20 офісів у США та понад два з половиною десятки — за межами країни, у тому числі в Парижі, Мадриді, Берліні, Манілі, Мумбаї, Бенгалуру та Джакарті. Наразі обговорюється план залишити лише кілька у великих містах — Сан-Франциско, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі у США, а за кордоном — у Лондоні, Токіо та Дубліні.

Свій найновіший офіс Twitter відкрив у Гані у 2021 році. Це була перша локація, де він влаштувався в Африці. Сінгапурський офіс було відкрито у 2015 році й торік він навіть розширював площі та наймав інженерів.

Інші офіси за межами США були невеликими, тут концентрувалися інженери та фахівці з продажу реклами. Вона приносить майже весь виторг Twitter, проте під керівництвом Маска багато рекламодавців почали відмовлятися від співпраці із соцмережею.

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