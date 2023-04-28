Twitter вимагав 50 тисяч доларів на місяць з нью-йоркського метрополітену — Finance.ua

Twitter вимагав 50 тисяч доларів на місяць з нью-йоркського метрополітену Сьогодні 21:35 — Світ

Twitter вимагав 50 тисяч доларів на місяць з нью-йоркського метрополітену

Система громадського транспорту Нью-Йорка припиняє сповіщення в режимі реального часу в Twitter для пасажирів метро, ​​поїздів і автобусів. Так міське транспортне управління обмежує свої відносини з платформою, що належить Ілону Маску.

За словами офіційного представника MTA, Twitter попросив MTA платити 50 000 доларів на місяць за продовження доступу до інтерфейсу програмування додатків платформи, або API, інструменту інфраструктури, який дозволяє множинним комп’ютерним програмам працювати разом.

«Я не думаю, що це було б найкращим використанням ресурсів, особливо коли ми маємо ці інші функції та функції, які є внутрішніми та домашніми та які є надійними, і ми хочемо, щоб наші клієнти використовували їх», — Шаніфа Ріара, виконуючий обов’язки директора з роботи з клієнтами MTA і старший радник, сказав у телефонному інтерв’ю.

«Ми хочемо спілкуватися з нашими клієнтами через усі платформи, але нам потрібна платформа, яка є надійною, послідовною та актуальною», — наголосив він.

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