Twitter подає до суду на Ілона Маска — Finance.ua
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Twitter подає до суду на Ілона Маска

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Twitter подає до суду на Ілона Маска
Twitter подає до суду на Ілона Маска
Twitter подає до суду на виконавчого директора Tesla Ілона Маска.
Про це заявив голова правління Twitter Брет Тейлор.
Як йдеться у повідомленні, причиною для подання до суду стала відмова Ілона Маска від угоди щодо придбання Twitter.
«Рада директорів Twitter зобов’язується закрити угоду за ціною та умовами, погодженими з паном Маском, і планує подати до суду для забезпечення дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що переможемо в Канцлерському суді штату Делавер», — зазначив Тейлор.
Twitter подає до суду на Ілона Маска

Довідка Finance.ua:

  • 9 липня 2022 стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду про придбання соціальної мережі Twitter;
  • вартість угоди мала скласти $44 млрд;
  • адвокат Skadden Arps Майк Рінглер заявив, що «Twitter не виконав своїх договірних зобов’язань»;
  • за словами адвоката, Twitter надав Маску не всю інформацію, яку він просив. Раніше Маск заявляв, що хоче перевірити заяви соціальної мережі про кількість фейкових облікових записів, перш ніж укладати угоду.
За матеріалами:
УНІАН
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