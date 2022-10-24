Twitter інтегрує NFT у новий формат Tweet Tiles — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Twitter інтегрує NFT у новий формат Tweet Tiles

Фінтех і Картки
434
Twitter інтегрує NFT у новий формат Tweet Tiles
Twitter інтегрує NFT у новий формат Tweet Tiles, incrypted.com
Twitter підписав партнерство з топовими NFT-маркетплейсами: OpenSea, Rarible, Magic Eden, Dapper Labs і Jump.trade. Вони інтегрують режим «tweet tiles» у NFT.
Tweet tiles — це пости в Twitter з великими зображеннями, можливістю змінювати шрифти та іншими налаштуваннями. Це робить контент більш динамічним і візуальним, привертає більше кліків і продажів.
Компанія запустила Tweet tiles ще в серпні. Його вже протестували великі медіа-платформам, такі як New York Times, Wall Street Journal і The Guardian.
«Можливість вбудовувати NFT у комплекті з відповідною інформацією та прямим посиланням на продукт стимулюватиме продажі та допоможе відкривати нові й популярні колекції» — каже компанія у своєму прес-релізі.
Опція Tweet tiles тепер з’явиться на OpenSea, Dapper Labs, Rarible, Magic Eden і Jump.trade від GuardianLink. Тобто, Twitter запропонує NFT-колекціонерам публікувати свої арт-токени в яскравому форматі Tweet tiles. У пості також міститимуться дані про токен — назва NFT/колекції та автор. А щоб підтвердити право власності на токен, можна підключити свій криптогаманець.
За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.