Twitter інтегрує NFT у новий формат Tweet Tiles — Finance.ua

Twitter інтегрує NFT у новий формат Tweet Tiles Вчора 23:40 — Фінтех і Картки

Twitter інтегрує NFT у новий формат Tweet Tiles, incrypted.com

Twitter підписав партнерство з топовими NFT-маркетплейсами: OpenSea, Rarible, Magic Eden, Dapper Labs і Jump.trade. Вони інтегрують режим «tweet tiles» у NFT.

Tweet tiles — це пости в Twitter з великими зображеннями, можливістю змінювати шрифти та іншими налаштуваннями. Це робить контент більш динамічним і візуальним, привертає більше кліків і продажів.

Компанія запустила Tweet tiles ще в серпні. Його вже протестували великі медіа-платформам, такі як New York Times, Wall Street Journal і The Guardian.

«Можливість вбудовувати NFT у комплекті з відповідною інформацією та прямим посиланням на продукт стимулюватиме продажі та допоможе відкривати нові й популярні колекції» — каже компанія у своєму прес-релізі.

Опція Tweet tiles тепер з’явиться на OpenSea, Dapper Labs, Rarible, Magic Eden і Jump.trade від GuardianLink. Тобто, Twitter запропонує NFT-колекціонерам публікувати свої арт-токени в яскравому форматі Tweet tiles. У пості також міститимуться дані про токен — назва NFT/колекції та автор. А щоб підтвердити право власності на токен, можна підключити свій криптогаманець.

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