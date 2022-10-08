Туристичний збір на Прикарпатті зріс на понад 90 відсотків у порівнянні з минулим роком — Finance.ua
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Туристичний збір на Прикарпатті зріс на понад 90 відсотків у порівнянні з минулим роком

Казна та Політика
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Туристичний збір Івано-Франківської області за 9 місяців 2022 року становить 13,7 млн грн. А це — на 91,9 відс. більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише briz.if.ua.
Такі дані надав начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації Віталій Передерко.
Найбільші надходження, за інформацією посадовця, зафіксовані
  • у Поляницькій (7 548,79 тис. грн),
  • Яремчанській (2 461,16 тис. грн),
  • Івано-Франківській (1 902,18 тис. грн) громадах.

Довідка Finance.ua:

  • Під час війни ті, хто не втратив роботу, мають право на щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 24 календарні дні. Щоправда, роботодавець може відмовити в наданні будь-якого виду відпустки працівнику, який працює на об’єктах критичної інфраструктури.
  • Винятком із цього правила можуть бути відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною до трьох років.
  • У Федерації профспілок розповіли, що відпустку за свій рахунок можна взяти на весь період воєнного стану. Але роботодавець може відмовити в його наданні. У будь-якому випадку працівник може попросити, але остаточне рішення про відпустку за власний рахунок залишається за роботодавцем.
За матеріалами:
Finance.ua
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