Турстрахування: як отримати виплату, якщо вам надали медичну допомогу за кордоном — Finance.ua

Турстрахування: як отримати виплату, якщо вам надали медичну допомогу за кордоном

Вчора 13:01 — Страхування

Багато українців зараз перебувають за кордоном. Проте варто врахувати, що без оформлення статусу біженця наші громадяни не зможуть оформити медичну допомогу за кордоном або купити необхідні медикаменти.

Що робити? Щоб мати змогу отримувати медпослуги за кордоном, можна оформити туристичне страхування. Finance.ua пояснює усі привілеї такої страховки.

Туристичне (медичне) страхування за кордоном — це гарантія отримання якісної, своєчасної медичної допомоги у будь-якій країні світу. Оформити таку страховку можна на Finance.ua. При цьому отримати поліс на електронну пошту за 5 хвилин. Навіть якщо ви вже за кордоном в цей момент.

Як отримати медичну допомогу за страховкою?

За необхідності потрібно звернутися до асистуючої компанії за номером, який прописаний у вас у договорі.

асистуюча компанія запише вас до потрібного лікаря в зручній для вас клініці.

За потребою лікар випише вам рецепти на ліки чи повторний огляд. Повідомить про це страхову компанію.

Далі процес урегулювання залежить від обраної страхової компанії.

Як отримати відшкодування за туристичною страховкою?

В Україні змінили процес відшкодування.

Зазначимо, Finance.ua працює тільки з перевіреними страховими, які відкрито ведуть свою діяльність. І в цьому тексті хочемо розповісти вам на конкретних прикладах, як відбуваються процеси відшкодування.

Страхова компанія «ARX»: при зверненні за медичною допомогою вам необхідно буде сплатити послугу самостійно, а потім відправити фото/скани чеків до страхової компанії для повернення коштів. Це не відноситься до критичних ситуацій та дорогого лікування, у цих випадках компанія візьме на себе оплату відразу.

До речі, поліси від ARX можна оформити вже за кордоном, але амбулаторія та оплата медикаментів покривається з 3-го дня дії поліса.

СК «UNIQA»: при зверненні за медичною допомогою необхідно буде сплатити послугу самостійно, а потім відправити фото/скани чеків до страхової компанії для повернення коштів. Це не відноситься до критичних ситуацій та дорогого лікування — у цих випадках компанія візьме на себе оплату відразу.

«UNIQA» чудово підійде вагітним жінкам, тому що покриває огляди. Поліси від UNIQA також можна оформити, перебуваючи вже за кордоном.

СК «VUSO»: при зверненні по медичну допомогу також необхідно буде сплатити послугу самостійно, а вже після повернення в Україну подати заяву на відшкодування. Це не відноситься до критичних ситуацій та дорогого лікування — з цих випадків компанія бере на себе оплату відразу.

Поліси від VUSO можна оформити вже за кордоном, але з обмеженням — поліс діятиме на 6-й день після оформлення.

СК «ІНГО»: при зверненні за медичною допомогою до клініки-партнера страхової компанії вона буде покрита автоматично. Якщо ж звертатися не до клініки-партнера, то необхідно буде сплатити послугу самостійно, а після повернення в Україну подати заяву на відшкодування.

Зазначимо, що поліси від ІНГО не можна оформити, перебуваючи вже за кордоном.

СК «PZU»: при зверненні за медичною допомогою до клініки-партнера страхової компанії вона буде покрита автоматично. Якщо ж ви звернулися до клініки, яка не є партнером СК, як і у попередньому варіанті, вам необхідно буде сплатити послугу самостійно, а після повернення в Україну подати заяву на відшкодування.

Страхові поліси від PZU також не можна оформити, перебуваючи вже за кордоном.

Чому вигідніше оформити туристичне (медичне) страхування на Finance.ua:

полісом можна скористатися першого ж дня за кордоном;

підтримка працює 24/7 без вихідних;

сума, яку покриває страховка — 30 тис. євро;

страховку можна оформити на рік і бути впевненим, що будь-якої миті ви можете отримати медичну допомогу. У будь-якій країні світу;

туристичне страхування — це захист здоров’я, це ще й захист фінансових ризиків. Наприклад, страховка може покрити вам послугу адвоката.

Оформити таку страховку можна на Finance.ua та отримати поліс на електронну пошту за 5 хвилин — навіть якщо ви вже перебуваєте за кордоном.

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