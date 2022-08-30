Туреччина збільшує плату за прохід через протоки у п'ять разів — Finance.ua
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Туреччина збільшує плату за прохід через протоки у п'ять разів

Світ
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Туреччина збільшує плату за прохід через протоки у п'ять разів
Туреччина збільшує плату за прохід через протоки у п'ять разів
Туреччина з 7 жовтня в п’ять разів збільшить платню за прохід через протоки Босфор і Дарданелли, що збільшить загальний дохід з 40 до 200 млн доларів США.
Про це повідомляє видання Sabah.
«З набуттям чинності постанови 7 жовтня 2022 року поточний дохід з 40 мільйонів доларів буде збільшено до 200 мільйонів доларів шляхом збільшення зборів за маяки, послуги рятувальників і охорони здоров’я, отриманих від проходу проток, у п’ять разів», — йдеться у повідомленні.
Вказується, що при підписанні в 1936 році Конвенції Монтре, яка регламентує прохід суден через протоки, розмір зборів був визначений у франках. Коли ця валюта вийшла з обігу, в розрахунках стали використовуватися турецька ліра і долар. Протягом довгого часу один франк прирівнювався до 0,29 г золота попри інфляцію і зростання цін на золото. У 1983 році Туреччина прирівняла один франк до 0,8 долара. Тепер же Анкара вирішила збільшити його вартість до 4 доларів. При розрахунку розміру збору ця сума множиться на нетто-тоннаж судна.
Згідно з правами, наданими Туреччині Конвенцією Монтре, країна в п’ять разів збільшила плату за транзит через протоки. Таким чином була скасована обмінна система розрахунків, встановлена ​​з 75-відсотковою знижкою в 1983 році. Очікується, що дохід зросте до 200 мільйонів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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