Туреччина заборонила літакам рф з подвійною реєстрацією літати над країною — Finance.ua
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Туреччина заборонила літакам рф з подвійною реєстрацією літати над країною

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Турецька влада заборонила російським літакам з подвійною реєстрацією використовувати повітряний простір країни. Обмеження набуло чинності 1 листопада.
Член ради директорів авіакомпанії Nordwind Анна Подгорна у коментарі російському виданню РБК зазначила, що час польоту з росії до Єгипту збільшився на 20-30 хвилин, але на вартість турів це не вплинуло.
При цьому в Мінтрансі рф подібні рішення Туреччини вже назвали «дискримінацією». У відомстві заявили, що нібито суперечить цілям та завданням Міжнародної організації цивільної авіації.
Крім того, винними виявились і Бермуди, які не знімають російські літаки зі своєї реєстрації.
«Відповідні запити російські перевізники направляли на адресу бермудського авіарегулятора. Затягування ж дереєстрації повітряних суден бермудським авіареєстром є грубим порушенням Чикагської конвенції», — запевнили в Мінтрансі.
За матеріалами:
УНІАН
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