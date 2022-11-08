Туреччина заборонила літакам рф з подвійною реєстрацією літати над країною — Finance.ua

Туреччина заборонила літакам рф з подвійною реєстрацією літати над країною
Турецька влада заборонила російським літакам з подвійною реєстрацією використовувати повітряний простір країни. Обмеження набуло чинності 1 листопада.
Член ради директорів авіакомпанії Nordwind Анна Подгорна у коментарі російському виданню РБК зазначила, що час польоту з росії до Єгипту збільшився на 20-30 хвилин, але на вартість турів це не вплинуло.
При цьому в Мінтрансі рф подібні рішення Туреччини вже назвали «дискримінацією». У відомстві заявили, що нібито суперечить цілям та завданням Міжнародної організації цивільної авіації.
Крім того, винними виявились і Бермуди, які не знімають російські літаки зі своєї реєстрації.
«Відповідні запити російські перевізники направляли на адресу бермудського авіарегулятора. Затягування ж дереєстрації повітряних суден бермудським авіареєстром є грубим порушенням Чикагської конвенції», — запевнили в Мінтрансі.
Поділитися новиною