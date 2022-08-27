Туреччина за вісім місяців подвоїла імпорт російської нафти — Finance.ua

Туреччина за вісім місяців подвоїла імпорт російської нафти Вчора 21:06

Туреччина у 2022 році подвоїла імпорт російської нафти, оскільки Москва й Анкара налаштовані на ширшу співпрацю в бізнесі та особливо в торгівлі енергоносіями на тлі західних санкцій проти РФ.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Refinitiv Eikon.

Зазначається, що торгівля між Туреччиною та РФ процвітає з весни, оскільки турецькі компанії, яким не заборонено співпрацювати з російськими колегами, заповнюють порожнечу, утворену бізнесом з ЄС, який залишив Росію після її вторгнення в Україну.

Так, Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії, включаючи сорти Urals і Siberian Light, до понад 200 000 барелів на день цього року порівняно з лише 98 000 барелів на день за той самий період 2021 року, свідчать дані Refinitiv.

Туреччина не ввела санкцій проти Росії через її дії в Україні, заявивши, що вона залишається залежною від російських енергоносіїв.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрілися на початку серпня і домовилися про активізацію ділової співпраці, нагадало агентство.

Також повідомляється, що турецький НПЗ Tupras закуповує близько 111 тис. барелів на добу проти 45 тис. торік.

Завод STAR (підконтрольний азербайджанському SOCAR) отримує 90 тис. барелів на добу проти 48 тис. за аналогічний період 2021 року. Tupras та STAR збільшили споживання нафти сортів Urals та Siberian Light.

Трейдери вважають, що якщо закупівлі російської нафти Туреччиною продовжаться в такому ж темпі, то постачання може перевищити рекорд 2019 року (209 тис. барелів на добу).

При цьому трейдери не впевнені, що турецькі НПЗ зможуть зберегти обсяги закупівель після набуття чинності з 5 грудня ембарго ЄС.

Економічна Правда За матеріалами:

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