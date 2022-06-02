Туреччина вирішила подарувати Литві "Байрактар" для ЗСУ, на який литовці зібрали 5 млн євро — Finance.ua

Туреччина вирішила подарувати Литві "Байрактар" для ЗСУ, на який литовці зібрали 5 млн євро

Вчора 17:10

Туреччина подарує Литві безпілотник «Байрактар» для передачі українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 млн євро.

Про це оголосили координатор кампанії, ведучий Андрюс Тапінас та міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

Очільник Міноборони Литви зазначив, що Туреччина погодилася віддати «Байрактар» безкоштовно.

«Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася безоплатно передати «Байрактар», на який литовці збирали гроші. — Анушаускас

«Це просто неймовірно! На зібрані кошти ми придбаємо необхідні боєприпаси, а решта суми також піде на підтримку України», — повідомив Анушаускас.

"Турків настільки вразило прагнення литовського народу допомогти Україні, ... що Туреччина вирішила подарувати бойовий дрон Bayraktar TB2 з усією оптикою і необхідним обладнанням.

Тепер у нас є «Байрактар», є обладнання для нього і все ще є 4,4 млн євро.

Дякуємо за лідерство міністру оборони Арвидасу Анушаускасу і його заступнику Віліусу Семешка за успішні перемовини, і звісно дякуємо Туреччині за такий чудовий подарунок у відповідь на невелику ініціативу телеканалу у невеликій країні", — написав у своєму Facebook Тапінас.

Литва передасть Україні додаткову партію озброєння

Як повідомив ведучий, також турецька сторона пообіцяла максимально швидко підготувати дрон до передачі — орієнтовно протягом трьох тижнів, і прикрасити його кольорами прапорів Литви та України.

Андрюс Тапінас деталізував, що 1,5 млн євро із зібраної суми перерахують Міноборони Литви для того, щоб профінансувати боєприпаси для дрона.

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