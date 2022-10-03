Туреччина відкрила новий ринок для експортованої української продукції — Finance.ua

Туреччина відкрила новий ринок для експортованої української продукції Вчора 20:23

Міністерство закордонних справ спільно з Держпродспоживслужбою відкрили новий ринок для експорту українських товарів, а саме переробленого білка до Туреччини.

У відомстві МЗС та Держпродспоживслужба продовжують спільну роботу над підтримкою українського експорту, усуненням технічних перешкод у торгівлі, наданням державних гарантій щодо дотримання вимог країн-партнерів.

«Завдяки цій роботі Туреччина у вересні відкрила новий ринок для експорту продукції українського виробництва, а саме переробленого тваринного білка (не призначеного для споживання людей)», — поінформували в МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що МЗС готове допомагати кожному українському бізнесу у виході на нові ринки, якщо у відповідь бізнес створюватиме в Україні робочі місця та сприятиме зростанню валютних надходжень в економіку України, що критично важливо для нашої держави в умовах війни.

Також він нагадав про міжнародну платформу економічної дипломатії NAZOVNI, яка надає вітчизняному бізнесу ефективну допомогу у пошуку іноземних партнерів, а також інформаційну та організаційну підтримку.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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