Туреччина відкрила новий ринок для експортованої української продукції — Finance.ua
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Туреччина відкрила новий ринок для експортованої української продукції

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Міністерство закордонних справ спільно з Держпродспоживслужбою відкрили новий ринок для експорту українських товарів, а саме переробленого білка до Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
У відомстві МЗС та Держпродспоживслужба продовжують спільну роботу над підтримкою українського експорту, усуненням технічних перешкод у торгівлі, наданням державних гарантій щодо дотримання вимог країн-партнерів.
«Завдяки цій роботі Туреччина у вересні відкрила новий ринок для експорту продукції українського виробництва, а саме переробленого тваринного білка (не призначеного для споживання людей)», — поінформували в МЗС.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що МЗС готове допомагати кожному українському бізнесу у виході на нові ринки, якщо у відповідь бізнес створюватиме в Україні робочі місця та сприятиме зростанню валютних надходжень в економіку України, що критично важливо для нашої держави в умовах війни.
Також він нагадав про міжнародну платформу економічної дипломатії NAZOVNI, яка надає вітчизняному бізнесу ефективну допомогу у пошуку іноземних партнерів, а також інформаційну та організаційну підтримку.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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