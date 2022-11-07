Туреччина та країни Азії купують заборонене російське вугілля — Bloomberg — Finance.ua

Туреччина та країни Азії купують заборонене російське вугілля — Bloomberg Вчора 19:46

Після запровадження заборони на імпорт російського вугілля до країн Європи з 10 серпня вантажі з цією сировиною були перенаправлені до Туреччини, Індії, Китаю та країн Африки.

Як пише видання Bloomberg , росія продає своє вугілля до цих країн і регіонів зі значною знижкою у порівнянні з вугіллям аналогічної марки з інших країн.

Зокрема, у вересні Туреччина імпортувала російське енергетичне вугілля за ціною 199 доларів за тонну, що на 23% нижче, ніж аналогічне паливо з Колумбії, його наступного за величиною постачальника.

Вугільне ембарго проти росії

На початку серпня в ЄС набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з росії. Даний захід був включений у п’ятий пакет санкцій, прийнятий 7 квітня 2022 року. Ембарго передбачає заборону на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з росії.

У липні заборону на імпорт нафти і нафтопродуктів, вугілля і вугільних продуктів і золота, а також придбання, постачання і доставку, прямо або побічно, цих товарів, запровадила Велика Британія.

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УНІАН За матеріалами:

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