Туреччина шукає формат для організації безпекового коридору для кораблів із зерном — Зеленський — Finance.ua

Туреччина шукає формат для організації безпекового коридору для кораблів із зерном — Зеленський

Вчора 17:24 — Аграрний ринок

Туреччина шукає формат для організації безпекового коридору для кораблів із зерном — Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорював з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом питання розблокування українських портів. Туреччина шукає формат, щоб організувати безпековий коридор для суден.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста.

Україна веде переговори з низкою країн та з Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна. Зеленський зазначив, що найпотужнішою гарантією в цьому питанні залишається зброя, яка буде розміщена задля розблокування водних коридорів для вивезення зерна.

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«Ми над цим працюємо з конкретними державами щодо конкретних антикорабельних систем і потроху вже отримуємо — можу це констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія», — сказав президент.

«Нам потрібно, щоб був безпековий коридор для кораблів. Щоб флот тієї чи іншої держави забезпечив вивезення цього зерна. І ми говорили і з Британією, і з Туреччиною. Туреччина зараз знаходить формат, як надати нам гарантії», — розповів Зеленський.

За його словами, представники Туреччини та росії під час зустрічі в Анкарі можуть порушити питання гарантій безпеки для турецького флоту під час вивезення українського зерна.

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Україна також вивчає альтернативні шляхи експорту збіжжя.

«Є декілька варіантів, як вивозити наше зерно. Ми ведемо перемовини з близькими країнами, з країнами Балтії, з Польщею щодо вивезення невеликого обсягу Укрзалізницею. Але це не влаштовує і нас, і їх. І ризики дефіциту можуть бути через тривалий час вивезення», — сказав президент.

Основним каналом для транспортування українського зерна залишаються порти.

«Дуже швидко можемо вивезти. Якщо зараз у нас 22-25 млн т заблоковані, то восени в нас може бути вже 75 млн т. Що будемо робити? Тому без портів не зможемо», — сказав він.

За даними ООН, в українських портах на початок травня було заблоковано майже 4,5 млн тонн зерна. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи внаслідок війни рф проти України.

Російські війська вкрали кілька сотень тисяч тонн зерна на окупованих ними територіях України, заявляв заступник міністра сільського господарства Тарас Висоцький. За його словами, переважну більшість з 1,5 млн тонн зерна, яке зберігається на окупованій території, також може бути вкрадено.

Напередодні Politico з посиланням на урядовців Білого дому повідомила, США не готові послабити санкції проти росії в обмін на відновлення експорту зерна Чорним морем. США стежать за переговорами про відновлення експорту зерна, які ведуть з росією ООН і Туреччина.

6 червня Туреччина та росія без України досягли попередньої домовленості про відновлення поставок української аграрної продукції з ключового чорноморського порту. План передбачає розмінування берегів Одеси. Україна ще не схвалила цей план. Київ стурбований тим, що зняття оборони може залишити життєво важливий порт відкритим для російського нападу, кажуть джерела Bloomberg.

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