Туреччина поставить Україні плавучі електростанції — Finance.ua
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Туреччина поставить Україні плавучі електростанції

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Турецька компанія Karpowership підписала меморандум про намір поставити в Україну плавучі електростанції потужністю 500 МВт.
Про це повідомляє Anadolu.
Як стверджують у компанії, електростанції зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн. домогосподарств.
Планується, що плавучі електростанції розмістять у портах Молдови та Румунії, і подача електроенергії в українські мережі йтиме через ці країни. Наразі готуються переговори з цими країнами щодо реалізації цього рішення.
Очікується, що ТЕС потужністю 500 мегават почнуть оперативно постачати електроенергію до розподільчої мережі України.
«Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі вирішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якнайшвидше», — заявила представник компанії Karpowership Зейнеп Харезі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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