Туреччина поставила на озброєння перший у світі корабель - носій безпілотників — Finance.ua
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Туреччина поставила на озброєння перший у світі корабель - носій безпілотників

Технології&Авто
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Туреччина поставила на озброєння перший у світі корабель - носій безпілотників
Туреччина поставила на озброєння перший у світі корабель - носій безпілотників
Туреччина ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель TCG Anadolu (L-400). Це перший у світі авіаносець із безпілотниками замість літаків. На церемонії введення в дію TCG Anadolu виступив президент країни Реджеп Ердоган.
Про це пише видання Daily Sabah.
Це не лише перший авіаносець Туреччини, але й перший у світі корабель, який є носієм безпілотників, зазначається у статті.
«TCG Anadolu є першим у світі військовим кораблем, на якому можуть сідати та злітати безпілотні літальні апарати», — сказав Реджеп Ердоган, підкресливши, що на судні розмістять велику кількість пілотованих і безпілотних літальних апаратів.
Президент Туреччини нагадав, що будівництво TCG Anadolu розпочалося 30 квітня 2016 року. Флагман турецького флоту було спущено на воду у травні 2019 року, а з червня минулого року тривали його випробування.
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Сам корабель має довжину 231 метр і ширину 32 метри. Він може рухатися зі швидкістю близько 21 вузла, має дальність плавання 9000 морських миль і може діяти в морі протягом 50 днів. Очікується, що на борту корабля здебільшого розмістять безпілотники Bayraktar TB3.
Окрім безпілотників, на TCG Anadolu будуть розміщені вертольоти, в тому числі турецькі T129 Atak, американські ударні вертольоти AH-1W Super Cobra і вертольоти загального призначення SH-70B.
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Корабель також може перевозити багато легкої та важкої бронетехніки, в тому числі колісної та гусеничної. На полегшеній палубі він може перевозити до 30 колісних машин, в тому числі броньовані десантні машини та бронетранспортери. Ангар судна дозволяє транспортувати щонайменше 12 гелікоптерів.
TCG Anadolu також може забезпечити транспортування до 45 танків, залежно від «місії судна» і того, як вони розміщені на ньому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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