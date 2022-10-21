Туреччина почала відмовляти росіянам у відкритті банківських карток — Finance.ua
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Туреччина почала відмовляти росіянам у відкритті банківських карток

Фінтех і Картки
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На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну банки Туреччини при оформленні карток почали висувати додаткові вимоги до громадян рф.
Про це повідомляє російське видання РБК.
Серед вимог, що пред’являються для відкриття банківського рахунку, згадується дозвіл на роботу в Туреччині. Крім того, співробітники деяких банків стверджують, що в принципі не відкривають рахунки іноземцям.
Також банки почали запитувати у росіян загороджувальний депозит у розмірі $5 тис. і безповоротну комісію (не депозит) у розмірі 2 тис. лір (близько $107).
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За інформацією видання, відкривати карти росіянам допомагають «посередники», які оцінюють свою послугу в 150-200 доларів.
15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв’язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.
В ЄС побоювалися, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє росії обходити санкції.
До російської платіжної системи «Мир» підключені п’ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.
Два з них — приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під’єдналися до системи «Мир» вже після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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