Туреччина почала обмежувати проживання іноземців у країні — Finance.ua
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Туреччина почала обмежувати проживання іноземців у країні

Вчора 16:43Світ
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Туреччина прийняла рішення обмежити кількість іноземних громадян, які проживають у країні. З цією метою влада скорочує квоту на проживання іноземців у низці турецьких районів та міст.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Anadolu.
Так, починаючи з 1 липня цього року, у кожному районі Туреччини зможе проживати не більше ніж 20% іноземців. Близько 1,2 тисячі житлових районів буде закрито для заселення мігрантами. Це також стосуватиметься і тих осіб, які шукають притулку в Туреччині.
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«З метою запобігання концентрації іноземців у певних районах нашої країни загалом було закрито для проживання іноземців 781 район, у яких співвідношення кількості іноземців до загальної кількості людей перевищувало 25%. Квота з 1 липня буде реалізована у розмірі 20%», — заявив міністр.
Ці заходи вжито на тлі зростання громадського невдоволення мігрантами.
Туреччина є однією з головних країн світу, які приймають біженців. Серед інших, у ній знайшли притулок понад 3,7 млн людей із Сирії.
За матеріалами: РБК-Україна
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