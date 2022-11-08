Туреччина почала частково платити за газ із росії в рублях — Finance.ua
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Туреччина почала частково платити за газ із росії в рублях

Енергетика
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Туреччина почала частково платити за газ із росії в рублях
Туреччина почала частково платити за газ із росії в рублях
Туреччина почала платити за частину російського газу в рублях, у найближчі місяці частка платежів в рублях в енергетичній торгівлі з росією збільшиться.
Про це заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, пише Reuters.
росія, яка постраждала від західних санкцій через вторгнення в Україну, все частіше просить покупців своїх енергоносіїв платити в рублях, щоб допомогти зміцнити свою валюту. Більшість міжнародних енергетичних угод укладаються в доларах США або євро.
Туреччина також намагається стимулювати торгівлю, використовуючи ліру, яка постраждала від неортодоксальної грошово-кредитної політики, нагадує агентство.
У вересні Анкара і москва домовилися про початок рублевих розрахунків за постачання природного газу.
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Відповідаючи на питання про пропозицію президента росії володимира путіна щодо створення газового хабу в Туреччині, Донмез сказав, що Анкара розробить дорожню карту до кінця цього року і може провести конференцію для постачальників і покупців.
«Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, в січні або лютому, щоб зібрати разом постачальників газу і країни-імпортери, щоб почути їхню думку, і ми будемо діяти відповідно до цього», — сказав Донмез.
Минулого місяця путін запропонував Туреччину як базу для поставок газу як альтернативний маршрут після того, як трубопроводи «Північного потоку» були пошкоджені вибухами. Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що згоден з цією ідеєю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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