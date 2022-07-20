Туреччина планує відмовитися від долара у платежах за російські енергоносії — Bloomberg — Finance.ua
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Туреччина планує відмовитися від долара у платежах за російські енергоносії — Bloomberg

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Туреччина планує відмовитись від долара у платежах за російські енергоносії — за словами турецьких чиновників, країни розглядають можливість використання ліри.
Про це пише Bloomberg.
За словами турецьких чиновників, обізнаних щодо цього питання, президент Туреччини Ердоган під час зустрічі з президентом рф путіним у Тегерані обговорить оплату імпортованих російських енергоресурсів у валютах, відмінних від долара США.
Один із чиновників уточнив, що аналізований механізм може дозволити Анкарі використовувати турецькі ліри для імпорту енергоносіїв, заощаджуючи свої валютні резерви.
А платежі в турецькій валюті можуть бути використані Москвою для фінансування закупівель Росією товарів та послуг у турецьких постачальників.
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Також рублі мають стати частиною будь-якої торгової угоди між двома країнами, каже співрозмовник агентства.
"Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти до Туреччини та близько 45% закупівель природного газу минулого року, що дало Москві величезне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі.
Минулого року експорт Туреччини до росії склав 6,5 мільярда доларів, а імпорт із росії — 29 мільярдів доларів. Також мільйони росіян відпочивають на середземноморському узбережжі Туреччини, витрачаючи на подорожі мільярди доларів", — пише Bloomberg.
За матеріалами:
Економічна Правда
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