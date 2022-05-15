Туреччина підняла поріг інвестицій у нерухомість для отримання громадянства — Finance.ua
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Туреччина підняла поріг інвестицій у нерухомість для отримання громадянства

Вчора 18:39Світ
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Туреччина підняла поріг інвестицій у нерухомість для отримання громадянстваТуреччина підняла поріг інвестицій у нерухомість для отримання громадянства
Туреччина підвищила суму, яку іноземці повинні інвестувати в нерухомість, щоб отримати право на громадянство, із 250 тис. доларів до 400 тис. доларів.
Про це пише Bloomberg.
Таким чином, з 13 червня мінімальний поріг становитиме 400 тис. доларів.
«За останні кілька місяців ми спостерігаємо сплеск інтересу, особливо з боку росіян та українців», — сказав керівник будівельної компанії Алі Кемаль Гюрдал.
За його словами, турецькі банки почали відкривати рублеві рахунки, що сприяло продажам.
Інші країни, у тому числі Об’єднані Арабські Емірати, помітили сплеск в купівлі нерухомості росіянами через західні санкції.
Іноземні громадяни придбали 14 344 будинки в Туреччині в першому кварталі, що на 45% більше, ніж роком раніше. Трійка лідерів — покупці з Ірану, Іраку та росії.
Вартість нерухомості у Туреччині зросла до максимального значення за понад 11 років. У березні ціни зросли приблизно на 100% у річному вимірі.
Минулого місяця група опозиційних депутатів запропонувала парламенту заборонити продаж нерухомості іноземцям, принаймні тимчасово.
Газета Sozcu з посиланням на Мехмета Гузельмансура, одного з членів парламенту, пише, що продажі сприяють зростанню цін на житло.
За матеріалами: Економічна Правда
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