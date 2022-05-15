Туреччина підняла поріг інвестицій у нерухомість для отримання громадянства — Finance.ua

Туреччина підняла поріг інвестицій у нерухомість для отримання громадянства

Вчора 18:39 — Світ

Туреччина підняла поріг інвестицій у нерухомість для отримання громадянства

Туреччина підвищила суму, яку іноземці повинні інвестувати в нерухомість, щоб отримати право на громадянство, із 250 тис. доларів до 400 тис. доларів.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином, з 13 червня мінімальний поріг становитиме 400 тис. доларів.

«За останні кілька місяців ми спостерігаємо сплеск інтересу, особливо з боку росіян та українців», — сказав керівник будівельної компанії Алі Кемаль Гюрдал.

За його словами, турецькі банки почали відкривати рублеві рахунки, що сприяло продажам.

Інші країни, у тому числі Об’єднані Арабські Емірати, помітили сплеск в купівлі нерухомості росіянами через західні санкції.

Іноземні громадяни придбали 14 344 будинки в Туреччині в першому кварталі, що на 45% більше, ніж роком раніше. Трійка лідерів — покупці з Ірану, Іраку та росії.

Вартість нерухомості у Туреччині зросла до максимального значення за понад 11 років. У березні ціни зросли приблизно на 100% у річному вимірі.

Минулого місяця група опозиційних депутатів запропонувала парламенту заборонити продаж нерухомості іноземцям, принаймні тимчасово.

Газета Sozcu з посиланням на Мехмета Гузельмансура, одного з членів парламенту, пише, що продажі сприяють зростанню цін на житло.

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