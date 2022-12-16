Турецький стелс-безпілотник здійснив перший політ — Finance.ua
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Турецький стелс-безпілотник здійснив перший політ

Фондовий ринок
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Стелс-безпілотник Kizilelma, розроблений турецькою компанією Baykar, здійснив перший політ. Про це у своєму Twitter повідомив технічний директор компанії Сельчук Байрактар.
На опублікованому відео показаний зліт та посадка безпілотного літального апарату.
Турецький стелс-безпілотник здійснив перший політ
Передбачається, що безпілотний винищувач зможе нести керовані ракети класу «повітря-повітря» і працювати разом з літаками, що пілотуються. Максимальна швидкість Kizilelma становитиме 800 кілометрів на годину, а маса корисного навантаження — 1,5 тонни. Безпілотник зможе перебувати у повітрі до п’яти годин.
За матеріалами:
Portaltele
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