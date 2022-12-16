Турецький стелс-безпілотник здійснив перший політ — Finance.ua

Турецький стелс-безпілотник здійснив перший політ Сьогодні 03:25 — Фондовий ринок

Стелс-безпілотник Kizilelma, розроблений турецькою компанією Baykar, здійснив перший політ. Про це у своєму Twitter повідомив технічний директор компанії Сельчук Байрактар.

На опублікованому відео показаний зліт та посадка безпілотного літального апарату.

Передбачається, що безпілотний винищувач зможе нести керовані ракети класу «повітря-повітря» і працювати разом з літаками, що пілотуються. Максимальна швидкість Kizilelma становитиме 800 кілометрів на годину, а маса корисного навантаження — 1,5 тонни. Безпілотник зможе перебувати у повітрі до п’яти годин.

Portaltele За матеріалами:

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