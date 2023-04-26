Турецький літак Hurjet здійснив перший успішний політ (відео) — Finance.ua
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Турецький літак Hurjet здійснив перший успішний політ (відео)

Технології&Авто
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Турецький літак Hurjet здійснив перший успішний політ (відео)
Турецький літак Hurjet здійснив перший успішний політ (відео)
Турецький перспективний реактивний навчально-тренувальний літак Hurjet здійснив свій перший політ.
Про це сказано в Twitter президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
«Hurjet, наш перший вітчизняний і власної розробки пілотований надзвуковий реактивний літак, успішно здійснив свій перший політ», — написав Ердоган.
Президент також поділився кадрами того, як літак залишає ангар і здійснює політ.
Hurjet — перший реактивний навчально-тренувальний та легкий бойовий літак, повністю розроблений у Туреччині. Він має замінити старіші T-38 та F-5.
Очікується, що Hurjet надійде на озброєння Повітряних сил Туреччини до 2025 року — після усіх випробувань та дослідно-конструкторських робіт. На першому етапі мають виготовити 16 літаків.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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