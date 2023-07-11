Турецькі ВМС охоронятимуть «зерновий коридор», якщо росія вийде з угоди — експерти
Турецькі кораблі військово-морських сил супроводжуватимуть судна «зерновим коридором», якщо росія вийде з угоди.
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
За його словами, повноцінно «коридор» не працюватиме ні в липні, ні в серпні, тому що це буде час для перемовин. Марчук нагадав, що Ердоган планує зустрітись з путіним в серпні.
Проте, як зазначив заступник голови ВАР, в разі виходу Росії із «зернової угоди» Туреччина дала згоду супроводжувати судна із українським зерном до Босфору.
«Ми від Туреччини отримали підтвердження, що вони готові своїми військово-морськими силами гарантувати проходження коридором до Босфору. Це також викликає певне оптимістичне бачення подальшої історії з експортом української продукції», — розповів Марчук.
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