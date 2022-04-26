Турецькі готелі можуть скасувати бронювання для всіх російських туристів — Finance.ua

Турецькі готелі можуть скасувати бронювання для всіх російських туристів

Вчора 15:45 — Особисті фінанси

Турецькі готелі можуть скасувати бронювання всіх туристів з росії. Відповідну вимогу щодо санкцій проти росії за війну проти України направив турецьким готелям представник найбільшого європейського туроператора TUI Tantur.

Повідомляється, що туристичні компанії, що відправляють європейських туристів до Туреччини, поставили ультиматум, щоб у готелях, де проживатимуть їхні клієнти, не було росіян.

Під обмеження потрапляють навіть росіяни, які вже встигли вселитись у номери. Їх, на думку туроператора, слід виселити.

Крім того, мандрівники з Європи вимагають від готелів припинити роботу з росіянами.

«Мета цього листа — повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited припинено. Дія контракту припинена відповідно до статті 9 контрактів, підписаних між готелем та Tantur», — йдеться у листі.

TUI уточнив, що вимога має бути виконана до 31 травня, проте після 20 числа кожного місяця норма може продовжуватися на кожні 30 днів.

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