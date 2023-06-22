Турецька ліра оновила історичний мінімум після зміни фінансової політики Ердогана — Finance.ua

Турецька ліра оновила історичний мінімум після зміни фінансової політики Ердогана Сьогодні 20:31 — Валюта

Турецька ліра оновила історичний мінімум після зміни фінансової політики Ердогана

Турецька ліра впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень після меншого, ніж очікувалося, підвищення процентних ставок Центральним банком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg

Валюта подешевшала на 2,6% до 24,20 до долара після того, як Ц Б Туреччини підвищив свою основну ставку з 8,5% до 15%.

Як зазначає Reuters , центробанк скасував політику низьких ставок президента Тайіпа Ердогана, хоча посилення політики після виборів не виправдало очікувань.

На своєму першому засіданні під керівництвом нового керуючого Хафізе Гайє Еркана банк змінив курс після кількох років м’якої політики, коли ставка впала до 8,5% з 19% у 2021 році, незважаючи на стрімке зростання інфляції.

«Грошово-кредитне посилення буде й надалі посилюватися в міру необхідності, своєчасно та поступово, доки не буде досягнуто значного поліпшення прогнозу інфляції», — заявив комітет з політики банку після першого підвищення з початку 2021 року.

Значне посилення залишилося нижчим за очікування, враховуючи середню оцінку зростання до 21%. Більшість економістів очікують на подальше підвищення ставок цього року, при цьому середній прогноз на кінець року складе 30%.

Підкреслюючи невідповідність між ринковими очікуваннями та грошово-кредитною політикою, ключова ставка центрального банку залишається нижчою за депозитні ставки, що досягають 40%. Річна інфляція у травні була трохи нижчою за 40%.

Зміна політики Ердогана

Ердоган закликав до зниження ставок протягом останніх двох років, що спровокувало валютну кризу наприкінці 2021 року. Ліра втратила 44% у 2021 році та 30% минулого року, незважаючи на зусилля центрального банку щодо протидії попиту на валюту за рахунок своїх валютних резервів.

Після своєї перемоги на виборах минулого місяця Ердоган дав зрозуміти, що готовий відмовитися від економічної політики, призначивши Мехмета Сімсека, якого високо цінують ринки, міністром фінансів, а Еркана, колишнього банкіра з Уолл-стріт, — головою центрального банку.

Минулого тижня Ердоган заявив, що схвалив кроки, які Сімсек зробить із центральним банком, давши зелене світло підвищенню ставок.

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