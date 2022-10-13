Турецька Havelsan показала оновлений варіант безпілотника BAHA — Finance.ua

Турецька Havelsan показала оновлений варіант безпілотника BAHA
Турецька компанія Havelsan презентувала оновлений варіант безпілотника BAHA.
Про це повідомляє Army Recognition.
На виставці в Абу-Дабі Havelsan показала прототип оновленого варіанту безпілотника BAHA. БПЛА належить до типу апаратів, які можуть виконувати завдання без оператора. Також він здатний здійснювати спільні операції у режимі рою з іншими літальними апаратами.
BAHA — це БПЛА, здатний злітати та приземлятися вертикально за рахунок наявності додаткових електродвигунів. На бензиновій тязі безпілотник здатний перебувати в повітрі до 6 годин, але в електричній тязі до 2 годин. Дальність польоту складає 80 км. Також розробники змогли зробити його практично всепогодним. Заявляється, що його можна буде використовувати у мороз чи дощ.
Вантажопідйомність BAHA становить 5 кг, а його розмах крил становить 3,7 метрів. Безпілотник спроєктований так, що його може обслуговувати одна людина, а для запуску знадобиться двоє людей. До запуску безпілотника BAHA можна підготувати за кілька хвилин.
Безпілотник на 90% складається з турецьких деталей. Його також зробили стійким за умов радіопридушення. Для цього в Havelsan провели безліч різних тестів під час роботи засобів РЕБ.
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