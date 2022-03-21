Тринадцять країн підписали спільну заяву, в якій закликають модернізувати ППО України — Finance.ua

Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США підписали спільну заяву «Про невідкладну необхідність модернізації протиповітряної оборони України».
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
У тексті заяви йдеться, що всі ці країни з нами та стоятимуть за нас. Представники різних держав світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. А саме:
Підтримувати військову та цивільну оборону України — забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.
Надати гуманітарну допомогу — забезпечити доставлення продуктів і ліків до українських міст, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців.
Захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Важливо, щоб росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.