Тринадцять країн підписали спільну заяву, в якій закликають модернізувати ППО України — Finance.ua
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Тринадцять країн підписали спільну заяву, в якій закликають модернізувати ППО України

Вчора 15:19Казна та Політика
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Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США підписали спільну заяву «Про невідкладну необхідність модернізації протиповітряної оборони України».
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
У тексті заяви йдеться, що всі ці країни з нами та стоятимуть за нас. Представники різних держав світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. А саме:
  1. Підтримувати військову та цивільну оборону України — забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.
  2. Надати гуманітарну допомогу — забезпечити доставлення продуктів і ліків до українських міст, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців.
  3. Захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Важливо, щоб росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: hromadske.tv
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