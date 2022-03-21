Тринадцять країн підписали спільну заяву, в якій закликають модернізувати ППО України — Finance.ua

Тринадцять країн підписали спільну заяву, в якій закликають модернізувати ППО України

Вчора 15:19 — Казна та Політика

Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США підписали спільну заяву «Про невідкладну необхідність модернізації протиповітряної оборони України».

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У тексті заяви йдеться, що всі ці країни з нами та стоятимуть за нас. Представники різних держав світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні. А саме:

Підтримувати військову та цивільну оборону України — забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї. Надати гуманітарну допомогу — забезпечити доставлення продуктів і ліків до українських міст, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців. Захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав. Важливо, щоб росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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