Три спиртзаводи на Тернопільщині продадуть у рамках «малої приватизації» — Finance.ua

Три спиртзаводи на Тернопільщині продадуть у рамках «малої приватизації» Вчора 15:11 — Фондовий ринок

На майданчику ProZorro. Продажі 19, 20 та 21 вересня у рамках «малої приватизації» відбудуться аукціони з продажу трьох спиртзаводів у Тернопільській області.

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов повідомив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«Виставлено три спиртзаводи, які розташовані в Тернопільській області. Ціна їхня різна. Тобто кожен покупець може собі підібрати той об’єкт, який йому підходить. Там від 25 до 50 із чимось мільйонів гривень стартова ціна. Це можливість фактично зараз інвестувати в ту сферу, яка може бути максимально перспективною», — сказав Немчінов.

За його словами, об’єкти, що переважно продаються, повноцінно не працювали. Така «мала приватизація» дозволить підприємствам, які роками нормально не працювали, розвиватися, створити у цих відносно безпечних регіонах «точки росту».

«Адже ні для кого не секрет, що з блокуванням Чорноморського узбережжя є надлишок зерна та сільськогосподарської продукції, які можуть бути перероблені як на готову продукцію, так і на напівфабрикати. Наприклад, те саме борошно та інші речовини. У цьому випадку саме спиртзаводи — це можливість переробити цю продукцію», — додав він.

У вересні в Україні розпочнеться нова хвиля малої приватизації. У 2022 році держава планує знайти власників для щонайменше 150 підприємств. Виручені кошти будуть направлені на потреби Збройних Сил України. Задля цього уряд спростив порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу.

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