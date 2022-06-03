Три поради банкіра, як вигідно обмінювати валюту за кордоном — Finance.ua

Три поради банкіра, як вигідно обмінювати валюту за кордоном

Вчора 11:05 — Особисті фінанси

Українцям дали корисні поради, які зменшать втрати на комісіях та подвійних конвертаціях у ЄС. Такими лайфхаками поділився керівник аналітичного відділу Альфа-Банк у Олексій Блінов на круглому столі Finclub.

Розраховуйтесь за кордоном у євро

"Дуже багато людей, які виїхали, мають картки в доларах — традиційно за українським звичаєм. Якщо вони роблять конвертацію в євро, то можуть дуже суттєво втрачати на курсах конвертації.

Тому, хоч у мобільному додатку і припинено продаж іноземної валюти, вони мають можливість конвертації з долара в євро за прийнятним курсом. І нею варто скористатися, якщо ви у європейських країнах. Там вигідніше розраховуватися саме на євро", — сказав Олексій Блінов.

Віддавайте перевагу картковим розрахункам

За словами експерта, курс у торговельних мережах за фактом нижчий, ніж той курс, за яким ви знімаєте валюту в банкоматах — у банкоматах можуть бути додаткові комісії. Плюс є мережа агентів, які свою приховану комісію закладають у курс.

«Тому всім рекомендую не знімати валюту навіть у межах ліміту і потім йти з нею в супермаркет, а залишати готівку на ті випадки, коли тільки ними можна розрахуватися, наприклад, у німецьких аптеках, де картки не приймають», — пояснив Блінов.

Розраховуйтесь у валюті країни, в якій перебуваєте

«Це дуже небезпечна штука, коли вам у Європі пропонують розрахуватись у доларах. Там буде потрійна конвертація і на цьому запрацюють навіть не банки, а сторонні європейські особи. Важливо у Чехії намагатися платити у кронах, у Польщі — у злотих, у Німеччині — у євро», — зазначив банкір.

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