Три найкращі новинки смартфонів 2023 року — Finance.ua

Три найкращі новинки смартфонів 2023 року Сьогодні 23:10 — Фондовий ринок

З кожним роком покоління смартфонів систематично змінюють одне одного. І 2023 рік не став винятком. Цього року асортимент моделей мобільних гаджетів поповнився кількома десятками новинок, які оснащені широким набором функцій і можливостей, і відрізняються за зовнішнім дизайном.

Galaxy S23 Ultra від Samsung

Нещодавно компанія представила публіці 3 новинки лінійки «Ультра». S23 Ultra вважається найбільш технологічним флагманським смартфоном з усіх існуючих гаджетів.

Новинка зовні схожа на 22-версію. За формою смартфон нагадує пристрій з лінійки Note. Діагональ S23 дорівнює 6,8 дюймам. Екран працює на базі АМОЛЕД Динамік 2X. На думку виробника, рівень максимальної яскравості досягає 1750 ніт. Смартфон має тонкі рамки, а фронтальна камера розташована на верхній частині екрана. Для захисту виробники оснастили його склом «Gorilla Victus». Таке покриття має протиударну функцію і стійкість до механічних впливів. Гаджет оснащений лотками для 2 SIM-карт і підтримкою eSIM. Задня панель виготовлена з надміцного матового скла, стійкого до забруднень.

Головна особливість смартфона — це наявність стилуса в корпусі. Обсяг акумулятора дорівнює 5000 мАг. Пристрій оснащений чипом Снапдрагон 8 Gen 2 на базі процесора Qualcomm. Оперативна пам’ять становить 8 Гб, а постійна — 256 Гб. Є первинний і оновлений фотомодуль. Перші 3-камери — це телефото, перископ-датчик і ширококутний. 4-та має роздільну здатність у 200 Мп.

Плюси:

Енергоефективний дисплей LTPO 3.0. Міцний корпус. Підвищена продуктивність. Камера з 10-кратним оптичним зумом. Вологозахист IP68. Бездротовий заряд.

Мінуси:

Адаптер продається окремо. Висока ціна. Відсутність підтримки Wi-Fi 7.

Poco X5 Pro

Новинка від дочірньої фірми бренду Xiaomi. Головною відмінністю є велика вставка, що закриває блок з камерами. Смартфон випускається в різних кольорах від чорного до блакитного. Найпоширенішим вважається жовте забарвлення з чорними бічними гранями.

Виділяється серед інших моделей стильним дизайном, задня панель покрита склом, а рамка з алюмінієвого сплаву. Є камера з 3 модулями. Діагональ дорівнює 6,67 дюймам. Смартфон оснащений АМОЛЕД-дисплеєм, і процесором Снапдрагон 778G від Qualcomm, що забезпечує високу продуктивність. Частота екрану — 120 Гц. Оперативна пам’ять дорівнює 8 Гб, а вбудована 128 Гб. Також є підтримка 5G, що забезпечує високошвидкісним інтернетом.

Виробники акцентувалися на якості камери. Блок на задній стороні складається з 3 модулів. Це — задня камера (108 Мп), ширококутний об’єктив і макрооб’єктив на 2 Мп. Для відеодзвінків і селфі є фронтальна камера в 16 Мп. Ємність батарейки дорівнює 5000 мАг. Смартфон оснащений функцією швидкого заряду.

Плюси:

Відмінний дисплей і частота оновлень. Підвищена продуктивність. Швидке заряджання й автономність. Найкращі стереодинаміки.

Мінуси:

Неякісна фотозйомка. Макрозйомка має погану якість. Немає слота для карти пам’яті та радіо.

OPPO Find X6 Pro

Одна з вражаючих моделей від бренду Oppo. Смартфон виділяється відмінним дисплеєм і якістю зйомки.Характеристика

Корпус мобільного пристрою виконаний з металу і скла, а бічні рамки з алюмінію. У продажу є моделі з коричневим, зеленим і чорним корпусом, також зі штучною шкірою. На задній стороні є круглий модуль, що займає половину корпусу. На панелі крім 3 камер у 50 Мп вбудовано спалах. Смартфон відрізняється незвичайним дизайном і тому вважається камерофоном. У комплект входить нестандартний захисний чохол. Діагональ становить 6,82 дюймів.

Є підтримка HDR10+ і Dolby Vision, а завдяки LTPO3 забезпечується висока частота. Модуль у 50 Мп, розташований на задньому боці, складається з основної IMX989 зі стабілізацією, ширококутною камерою з режимом «макрозйомка» і телеоб’єктива. Виробники оснастили смартфон процесором Снапдрагон 8 Gen 2. Пристрій працює на основі ОС Андроїд 13-ї версії з ПЗ ColorOS. Хорошу продуктивність також забезпечує батарейка об’ємом у 5000 мАг.

Плюси:

Яскравість дисплея в 2500 ніт. Економія заряду. Наявність камери з 2,8-кратним зумом. Швидкий заряд. Захист від вологи IP68. Швидкісна пам’ять UFS 4.0 У комплект входять кабель, чохол і зарядний пристрій.

До мінусів належить відсутність слота для карти пам’яті.

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itechua За матеріалами:

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