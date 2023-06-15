Три країни Європи виділили 65 млн євро у спецфонд Світового банку для України — Finance.ua
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Три країни Європи виділили 65 млн євро у спецфонд Світового банку для України

Казна та Політика
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Три країни Європи виділили 65 млн євро у спецфонд Світового банку для України
Три країни Європи виділили 65 млн євро у спецфонд Світового банку для України
Ісландія, Латвія та Нідерланди зробили нові грантові внески обсягом 65 млн євро у спеціальний фонд Світового банку для підтримки України.
Про це повідомили у пресслужбі банку.
Йдеться про фонд URTF — Трастовий фонд допомоги, відновлення, відбудови та реформ для України. Латвія нещодавно приєдналася до фонду, тоді як Нідерланди та Ісландія робили внески і раніше.
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Ісландія надає 500 млн ісландських крон — близько 3,6 млн доларів, Латвія — 2 млн євро, Нідерланди — 60 млн євро.
Загальний обсяг фінансування URTF досягнув понад 920 млн доларів.
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Як зазначають, ці кошти спрямують передусім на відновлення енергетичної інфраструктури, мостів, житла, шкіл.
Фінансування з цього фонду отримали вже декілька секторальних проєктів, що сфокусовані на відновленні енергетичної, транспортної інфраструктури, підтримці системи охорони здоров’я в умовах війни.
Нагадаємо, ЄБРР також надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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