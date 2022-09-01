Трійка найкращих МФО офлайн за версією FinAwards-2022 — Finance.ua

Трійка найкращих МФО офлайн за версією FinAwards-2022 Вчора 10:30 — Фондовий ринок

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Прикметно, що попри війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, церемонія відбувалася в офлайні.

Перші місяці повномасштабної війни для МФО виявилися непростими, більшість з них були змушені припинити свою діяльність. Особливо це стосується тих МФО, які працюють в офлайні, тобто мають фізичний офіс і видають позики готівкою.

Саме тому однією з ключових номінацій стала «Найкраща МФО офлайн». У ній взяли участь мікрофінансові компанії, які видають мікропозики через офіси/точки продажів, мають ліцензію на видачу кредитів без претензій на відкликання з боку регулятора (НБУ), видали не менше 20 тис. мікропозик за останні три місяці.

У цій номінації було представлено небагато компаній — усього п’ять. Трійка лідерів така:

«бронзовий» призер — FinX;

«срібло» дісталося компанії ШвидкоГроші;

а лідером мікрофінансових організацій, що працюють в офлайні став «КредитМаркет». Представники цієї фінкомпанії забрали почесне «золото» премії.

За звання найкращої змагалися також Slon Credit і Credit2u.

«Зважаючи на ситуацію, почуття змішані. Усе таки в країні триває війна, хочеться вірити, що ми здолаємо ворога, переможемо в цій війні та почнемо вибудовувати бізнес у мирних умовах, — коментує перемогу директор з продажів „КредитМаркет“ Денис Раковський. — Фінансовий сектор зараз перебуває у досить складній ситуації, як і вся країна. Але ми розуміємо, що ми так само є частиною фронту, яка має підтримувати наших клієнтів, наші Збройні сили, економіку».

Директор з продажів «КредитМаркет» Денис Раковський (зліва)

За його словами, ситуація на ринку зараз доволі непроста, адже багато компаній неактивні. Але з іншого боку є компанії, які відновили свою діяльність.

«І ми — одна з таких компаній. Зараз у нас дві мети: робота із діючими клієнтами, які опинилися в скрутній ситуації і мають певні складнощі з обслуговуванням зобов’язань (створено велику кількість програм допомоги нашим клієнтам, щоб полегшити кредитне навантаження) та з новими, щоб допомагати їм реалізовувати їх потреби», — підкреслив Раковський.

Він додав, що в офлайні зараз працювати доволі складно, адже частина мережі опинилася на окупованих територіях, а ще по кількох відділеннях компанія була змушена призупинити діяльність.

«Але інші відділення та точки продажу працюють. Ми намагаємося вибудовувати бізнес навіть за таких складних умов», — наголосив Раковський.

Війна не пройшла безслідно для компанії, утім її менеджмент має чіткий план дій. У «КредитМаркет» сподіваються на краще, але готові до будь-яких варіантів розвитку подій.

Про FinAwards

Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

«Спочатку ми як організатори думали, що захід не на часі. Але потім побачили, ціною яких величезних зусиль фінансові компанії трималися на плаву. Ви за цей час стали бійцями економічного фронту. Ви зберігали робочі місця, підтримували співробітників і всіляко допомагали українцям, які через війну втратили платоспроможність», — наголосив співзасновник Treeum Сергій Віндерських у своєму вітальному слові.

Довідка Finance.ua:

Бренд «КредитМаркет» належить ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке Держфінпослуг України зареєструвало ще в грудні 2011 року. Ліцензію потім переоформили на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг № 163 від 26 січня 2017-го. Це безстрокова ліцензія на надання грошових коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

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