Третину Bitcoin-вузлів контролюють лише 5 країн — Finance.ua

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Третину Bitcoin-вузлів контролюють лише 5 країн

Фінтех і Картки
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Третину Bitcoin-вузлів контролюють лише 5 країн
Третину Bitcoin-вузлів контролюють лише 5 країн
Проаналізувавши розподіл усіх доступних Bitcoin-вузлів у світі, аналітики Bitnodes з’ясували, які країни контролюють мережу Bitcoin. Згідно з графіком, 30.3% доступних ВТС-вузлів розташовані у п’яти країнах — США, Німеччині, Франції, Нідерландах і Канаді.
Третину Bitcoin-вузлів контролюють лише 5 країн
Лідером є Америка, на яку припадає 1844 або 13.2% доступних вузлів, далі йдуть: Німеччина з 1362 або 9.8% вузлів, Франція з 434 або 3.1%, Нідерланди з 374 або 2.7% та Канада з 297 або 2.1% доступних Bitcoin-вузлів у світі.
Третину Bitcoin-вузлів контролюють лише 5 країн
Щодо блокчейну флагманської криптовалюти, його розмір склав вже майже 500 ГБ. Минулого тижня дослідники зафіксували розмір мережі ВТС на позначці 432 ГБ. Станом на 15 жовтня у мережі Bitcoin зареєстрували 14 299 доступних нод, які містять повну копію мережі блокчейну. Гаманці, які є нодами, називаються легкими клієнтами та використовують спрощену схему перевірки платежів. Клієнти синхронізуються з найближчими валідуючими Bitcoin-нодами — майнерами, біржами, платіжними компаніями та сховищами.
За матеріалами:
noworries
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