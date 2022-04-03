Третина українських підприємств зупинили виробництво через війну, - дані ЄБРР — Finance.ua

Третина українських підприємств зупинили виробництво через війну, - дані ЄБРР

Вчора 21:04 — Особисті фінанси

Третина українських підприємств зупинили виробництво через війну, - дані ЄБРР

Близько третини українських підприємств призупинили своє виробництво через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Що, за прогнозами, призведе до того, що економіка країни цього року скоротиться на 20%.

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Як інформують в ООН, такі підрахунки наводить Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«За даними Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), цього року економіка України скоротиться на 20%. За оцінками ЄБРР, активні бойові дії ведуться у тих частинах країни, які виробляють близько 60% ВВП, тоді як близько 30% підприємств зупинили виробництво», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

як свідчать результати опитування підприємців компанією Gradus Research, сьогодні український бізнес найбільше потребує податкових канікул. Серед інших згадок — допомога з організацією логістики, доступ до здешевлених фінансів, просування продукції та збереження ключових співробітників від від’їзду за кордон, військової служби;

5 березня 2022 року парламент проголосував за законопроект 7137-д, що вводить низку послаблень для українського бізнесу на часи війни. Зокрема: 2% ставку єдиного податку для бізнесу з оборотом до 10 млрд грн на рік. Ain.ua провів анонімне опитування серед підприємців про те, чи планують вони скористатися новою ставкою податку. Виявилось, що майже 73% підприємців планують лишатися на старих ставках податку.

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