Третина українських підприємств зупинили виробництво через війну, - дані ЄБРР — Finance.ua
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Третина українських підприємств зупинили виробництво через війну, - дані ЄБРР

Вчора 21:04Особисті фінанси
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Третина українських підприємств зупинили виробництво через війну, - дані ЄБРРТретина українських підприємств зупинили виробництво через війну, - дані ЄБРР
Близько третини українських підприємств призупинили своє виробництво через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Що, за прогнозами, призведе до того, що економіка країни цього року скоротиться на 20%.
Про це повідомляє прес-служба ООН.
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Як інформують в ООН, такі підрахунки наводить Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
«За даними Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), цього року економіка України скоротиться на 20%. За оцінками ЄБРР, активні бойові дії ведуться у тих частинах країни, які виробляють близько 60% ВВП, тоді як близько 30% підприємств зупинили виробництво», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • як свідчать результати опитування підприємців компанією Gradus Research, сьогодні український бізнес найбільше потребує податкових канікул. Серед інших згадок — допомога з організацією логістики, доступ до здешевлених фінансів, просування продукції та збереження ключових співробітників від від’їзду за кордон, військової служби;
  • 5 березня 2022 року парламент проголосував за законопроект 7137-д, що вводить низку послаблень для українського бізнесу на часи війни. Зокрема: 2% ставку єдиного податку для бізнесу з оборотом до 10 млрд грн на рік. Ain.ua провів анонімне опитування серед підприємців про те, чи планують вони скористатися новою ставкою податку. Виявилось, що майже 73% підприємців планують лишатися на старих ставках податку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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