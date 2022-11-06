Третина українського бізнесу планує вихід на міжнародний ринок – опитування (інфографіка) — Finance.ua

Третина українського бізнесу планує вихід на міжнародний ринок – опитування (інфографіка) Вчора 14:39 — Особисті фінанси

Третина українського бізнесу планує вихід на міжнародний ринок – опитування (інфографіка)

30% опитаних представників малого та середнього бізнесу планують налагодити експорт товарів чи послуг за кордон, а 29% вже працюють на ринках інших країн. Ще 39% не зацікавлені в іноземних ринках.

Про це представники малого та середнього бізнесу — учасники проєкту Unlimit Ukraine — повідомили в рамках п’ятої хвилі опитування Європейської Бізнес Асоціації.

Фінансові резерви компаній

Чверть опитаних підприємців повідомляють про відсутність фінансових резервів. У 11% вистачить фінансових резервів на місяць, 28% — на кілька місяців, 17% — на пів року. Ще 14% мають резерви на рік та більше, тоді як у липні таких було тільки 6%.

Оцінка підприємцями втрат свого бізнесу дещо поліпшилася у порівнянні з липнем, однак рівень втрат досі є суттєвим. Так, 33% МСБ оцінюють свої втрати в суму до 10 тисяч доларів, 23% — в діапазоні 10-50 тисяч, ще 15% — в діапазоні 50-100 тисяч, а 14% — більше 100 тисяч доларів. Про відсутність втрат повідомляють 10% підприємців, що вдвічі більше, ніж у липні.

Робота компаній

В повному обсязі наразі працюють 39% компаній, тоді як у липні таких було 28%. Кількість непрацюючих підприємств зменшилась — з 16% у липні до нинішніх 11%. Ще 50% компаній працюють частково, з тими чи іншими обмеженнями. Зокрема, 30% були змушені обмежити географію діяльності, 19% працюють тільки онлайн, 16% закрили частину торгових точок/відділень. Про те, що вони призупиняли, але вже відновили роботу, повідомляють 26% МСБ.

Незважаючи на складні умови, більшість компаній, зокрема 83% користуються тільки оборотними коштами для фінансування бізнесу. Ще 7% користуються банківськими позиками, зокрема 4% — кредитною програмою «5-7-9». Ще 4% користуються комерційним кредитуванням. Серед державних пільг найпопулярнішою серед МСБ є опція сплати єдиного податку 2%, нею вже скористались 14% підприємців, ще 6% користуються іншими податковими пільгами, а 2% — компенсацією за працевлаштування ВПО.

Виплата заробітних плат

З 34% у липні до 43% у жовтні зросла кількість МСБ, що виплачують заробітні плати співробітникам у повному обсязі, до того ж 4% роблять це наперед або з бонусами. Водночас 18% компаній були змушені скоротити розмір заробітної плати, а 9% — відправити персонал або його частину у неоплачувану відпустку. Кількість підприємств, що звільняють співробітників дещо зменшилась — з 18% до 13%.

Десята частина МСБ повідомляють, що мають активи чи філії на окупованих територіях, при цьому 27% понесли втрати безпосередньо внаслідок бойових дій. На роботу половини опитаних підприємців так чи інакше повпливала остання масована ракетна атака.

Інфографіка: ЄБА

Напередодні зими компанії найбільше готуються до перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії, ударів по критичній інфраструктурі, транспортній мережі та підприємствам, а також перебоїв зі зв’язком та Інтернетом. Зокрема, підприємці купують обладнання для автономного опалення та електропостачання, налагоджують резервні канали зв’язку, утеплюють або консервують частини приміщень, роблять запаси матеріалів та продукції, запроваджують дистанційну роботу, готують сценарії релокації чи евакуації персоналу.

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