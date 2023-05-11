Третя спроба: Білгород-Дністровський порт знов виставили на аукціон — Finance.ua
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Третя спроба: Білгород-Дністровський порт знов виставили на аукціон

Фондовий ринок
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Третя спроба: Білгород-Дністровський порт знов виставили на аукціон
Третя спроба: Білгород-Дністровський порт знов виставили на аукціон
Стартова ціна за приватизацію порту Білгород-Дністровський виросла з 93,7 до 184,9 млн грн.
«Це буде третя спроба приватизації Білгород-Дністровського порту. Перший аукціон мав відбутись 3 березня, однак ніхто не подав заявки на участь. Другий аукціон відбувся 13 березня, однак переможець не оплатив лот», — повідомив голова регіонального відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, пише usm.media.
Цього разу змінилась стартова ціна лоту. На це вплинула нова звітність та балансова вартість активів.
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Торги запланували на 6 червня 2023 року, стартова ціна — 184,9 млн грн (на остаточну суму продажу нараховують ПДВ).
«Порту потрібні інвестиції та модернізація для запуску повноцінної роботи. А це можливо лише завдяки залученню приватного інвестора», — додав Олександр Славський.
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Як раніше повідомляв USM, минулого разу переможець аукціону втратив гарантійний внесок, який одразу перерахували у держбюджет (18,7 млн грн), та можливість брати участь у торгах за цей обʼєкт.
Довідка. Білгород-Дністровський порт має три локації: основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману, портопункт з виходом до моря у Затоці (за мостом) та базу відпочинку також у Затоці. Нині підприємство працює лише як «сухий порт».За 9 місяців 2022 у порту перевантажили 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік). Водночас порт залишається збитковим. Покупець також має погасити борги на 104 млн грн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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