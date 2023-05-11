Третя спроба: Білгород-Дністровський порт знов виставили на аукціон — Finance.ua

Третя спроба: Білгород-Дністровський порт знов виставили на аукціон Сьогодні 13:36 — Фондовий ринок

Третя спроба: Білгород-Дністровський порт знов виставили на аукціон

Стартова ціна за приватизацію порту Білгород-Дністровський виросла з 93,7 до 184,9 млн грн.

«Це буде третя спроба приватизації Білгород-Дністровського порту. Перший аукціон мав відбутись 3 березня, однак ніхто не подав заявки на участь. Другий аукціон відбувся 13 березня, однак переможець не оплатив лот», — повідомив голова регіонального відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський , пише usm.media

Цього разу змінилась стартова ціна лоту. На це вплинула нова звітність та балансова вартість активів.

Торги запланували на 6 червня 2023 року, стартова ціна — 184,9 млн грн (на остаточну суму продажу нараховують ПДВ).

«Порту потрібні інвестиції та модернізація для запуску повноцінної роботи. А це можливо лише завдяки залученню приватного інвестора», — додав Олександр Славський.

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Як раніше повідомляв USM, минулого разу переможець аукціону втратив гарантійний внесок, який одразу перерахували у держбюджет (18,7 млн грн), та можливість брати участь у торгах за цей обʼєкт.

Довідка. Білгород-Дністровський порт має три локації: основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману, портопункт з виходом до моря у Затоці (за мостом) та базу відпочинку також у Затоці. Нині підприємство працює лише як «сухий порт».За 9 місяців 2022 у порту перевантажили 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік). Водночас порт залишається збитковим. Покупець також має погасити борги на 104 млн грн.

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