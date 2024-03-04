Третя посівна за час війни: Шмигаль розповів деталі — Finance.ua
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Третя посівна за час війни: Шмигаль розповів деталі

Казна та Політика
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Україна вже розпочала третю посівну за час повномасштабної війни. Завдяки теплій погоді така посівна іде в 4 областях на Півдні. Уряд підтримує і буде відстоювати інтереси українських аграріїв в усіх аспектах.
Про це розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.
«Також ухвалимо та передамо до Парламенту законопроект про Державний аграрний реєстр. Цей реєстр уже створено, але важливо унормувати його роботу окремим законом, а також розширити його функціонал. 115 тисяч користувачів зареєстровані в цьому реєстрі. Це простий і зрозумілий інструмент, через який держава допомагає українським аграріям», — зауважив він.
Також на порядку денному маємо ще одне рішення для розвитку аграрного сектору в Україні.
Уряд запустив програму єРобота, і один з компонентів цієї програми — це безповоротні гранти на висадку садів та виноградників.
Завдяки новим змінам тепер можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду.
Розмір компенсації збільшуємо на 105 тис. грн за гектар. Максимальна сума гранту — 10 млн грн.
Ці гроші не потрібно повертати за умови виконання всіх вимог, головна з яких — це створювати робочі місця.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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