Третя енергокомпанія в Німеччині EnBW відмовиться від нових контрактів з Газпромом — Finance.ua
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Третя енергокомпанія в Німеччині EnBW відмовиться від нових контрактів з Газпромом

Вчора 09:30Фондовий ринок
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Третя найдорожча енергетична компанія Німеччині EnBW не укладатиме нові контракти з росією доки діє путінський режим.
Про це виконавчий директор компанії Френк Мастіо розповів у ході річної пресконференції групи, повідомляє Reuters.
«За цієї влади не буде жодних нових контрактів на постачання з Росією», — заявив він.
EnBW є третьою найбільшою енергетичною компанією Німеччини за ринковою вартістю. Компанія активізувала зусилля щодо скорочення поставок російського вугілля та газу, але заявила, що не може відразу компенсувати раптову зупинку імпорту та вступає в переговори з конкурентами RWE та E. ON.
«Як ви знаєте, повна заміна закупівель у короткостроковій перспективі у разі теоретичної втрати російського газу для нас нездійсненна, як і для більшості учасників ринку», — сказав Мастіо.
За його словами, Німеччина продовжуватиме покладатися на імпорт газу ще певний час, та він вітає спроби уряду у пошуках скрапленого природного газу з Катару.
EnBW отримала 3,6 млн тонн, або 86% своїх поставок кам’яного вугілля з Росії, повідомив Мастіо. Проте додав, що компанія почала диверсифікувати закупівлі наприкінці 2021 року, а сформованих запасів вистачить до кінця року.
За матеріалами: Економічна Правда
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