Третій тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати — Finance.ua
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Третій тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати

Фондовий ринок
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Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає третій тиждень поспіль і з 24 лютого по 3 березня підвищився на 1,2%, або на 3,75 пункту, до 307,89 пункту.
Про це свідчать дані на сайті біржі.
На початку зазначеного періоду індекс становив 304,14 пункту, наприкінці — 307,89 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії «Астарта» (+6,6%), найбільше падіння — компанії IMC (-2,5%).
Національний індекс цін WIG-Ukraine із 17 по 24 лютого підвищився на 4,6%, або на 13,26 пункту, до 304,14 пункту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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