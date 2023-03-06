Третій тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати — Finance.ua

Третій тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає третій тиждень поспіль і з 24 лютого по 3 березня підвищився на 1,2%, або на 3,75 пункту, до 307,89 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі.

На початку зазначеного періоду індекс становив 304,14 пункту, наприкінці — 307,89 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії «Астарта» (+6,6%), найбільше падіння — компанії IMC (-2,5%).

Національний індекс цін WIG-Ukraine із 17 по 24 лютого підвищився на 4,6%, або на 13,26 пункту, до 304,14 пункту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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