Третій день падіння: індійська Adani втратила вже $71 мільярд — Finance.ua

Третій день падіння: індійська Adani втратила вже $71 мільярд Сьогодні 14:34

Акції більшості компаній індійської Adani Group продовжили у понеділок третій день падіння і скоротили капіталізацію компанії на 71 млрд доларів проти минулого тижня.

Про це повідомляє Bloomberg

Попри те, що індійський конгломерат протягом вихідних намагався спростувати звинувачення в шахрайстві з боку американської Hindenburg Research. Триденний розпродаж акцій знищив близько 71 млрд дол ринкової вартості на тлі продажу акцій флагмана Adani, який мав би підкреслити піднесення магната на світовому ринку.

Хоча Adani Group назвала звинувачення Hindenburg безпідставними та атакою на саму Індію, звіт останнього озвучив давні занепокоєння інвесторів щодо корпоративного управління конгломерату. Ця ситуація також загрожує послабити загальну довіру до Індії, яка донедавна була головним інвестиційним напрямком для найбільших інвестбанків, і прискорити зсув в бік Китаю, що знову відкривається.

Хоча в понеділок розпродаж акцій продовжився і акції Adani Total Gas Ltd. та Adani Transmission Ltd. знову впали на 20%, серед трейдерів з’явилися ознаки розбіжностей. Наприклад, на 12:20 в Мумбаї 6 з 10 акцій групи Adani продовжили падіння, натомість акції Adani Enterprises зросли на 4% після попереднього стрибка на 10%.

Падіння котирувань доларових облігацій компаній Adani Group прискорилося в понеділок. Облігація Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. з погашенням у 2027 році впала на 6,2 цента. Щонайменше чотири облігації групи впали до рівня нижче 70% номінальної ціни, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо кредитоспроможності.

Економічна Правда За матеріалами:

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