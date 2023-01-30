Третій день падіння: індійська Adani втратила вже $71 мільярд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Третій день падіння: індійська Adani втратила вже $71 мільярд

229
Акції більшості компаній індійської Adani Group продовжили у понеділок третій день падіння і скоротили капіталізацію компанії на 71 млрд доларів проти минулого тижня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Попри те, що індійський конгломерат протягом вихідних намагався спростувати звинувачення в шахрайстві з боку американської Hindenburg Research. Триденний розпродаж акцій знищив близько 71 млрд дол ринкової вартості на тлі продажу акцій флагмана Adani, який мав би підкреслити піднесення магната на світовому ринку.
Хоча Adani Group назвала звинувачення Hindenburg безпідставними та атакою на саму Індію, звіт останнього озвучив давні занепокоєння інвесторів щодо корпоративного управління конгломерату. Ця ситуація також загрожує послабити загальну довіру до Індії, яка донедавна була головним інвестиційним напрямком для найбільших інвестбанків, і прискорити зсув в бік Китаю, що знову відкривається.
Хоча в понеділок розпродаж акцій продовжився і акції Adani Total Gas Ltd. та Adani Transmission Ltd. знову впали на 20%, серед трейдерів з’явилися ознаки розбіжностей. Наприклад, на 12:20 в Мумбаї 6 з 10 акцій групи Adani продовжили падіння, натомість акції Adani Enterprises зросли на 4% після попереднього стрибка на 10%.
Падіння котирувань доларових облігацій компаній Adani Group прискорилося в понеділок. Облігація Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. з погашенням у 2027 році впала на 6,2 цента. Щонайменше чотири облігації групи впали до рівня нижче 70% номінальної ціни, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо кредитоспроможності.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.