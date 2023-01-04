Трендові інтер'єри у 2023 році (фото) — Finance.ua

Трендові інтер'єри у 2023 році (фото)
Новий рік обіцяє багато змін в оформленні інтер’єрів. На зміну білосніжному мінімалізму прийдуть яскраві відтінки, надлишок принтів та чудернацькі форми.
Деякі тенденції прийдешнього року навпаки є еволюцією того, що вже зараз активно використовують під час ремонтів. Отже, як стильно вписати в інтер’єр нові дизайнерські віяння
Вітражі
У 2023 році дизайнери все частіше відмовлятимуться від простоти. Відтак в інтер’єрах з’являтиметься більше геометричних малюнків, яскравих принтів та поєднань кількох кольорів.
Активно новий тренд проявлятиметься у міжкімнатних та душових перегородках. Дизайнери пропонують відмовитися від однотонних поверхонь та замінити їх яскравими вітражами. Окрім цього декоративні композиції можна буде зустріти в освітленні, вікнах та дверях.
Асиметричні килими
У наступному сезоні очікується справжній бум на авангардні вироби. Це проявиться, зокрема, у текстилі. Наприклад, серед килимів трендовими будуть асиметричні варіанти. І йдеться не стільки про цікаві візерунки, скільки про неправильну форму виробу.
Дизайнери зазначають, що килими неправильної форми — це одне із найпростіших способів оновити інтер’єр та додати у нього незвичну родзинку, не вдаючися до ремонту та перестановок.
Єгипетські мотиви
Цікаво, що уперше максималістський стиль набув поширення в інтер’єрах після відкриття гробниці Тутанхамона у 1922 році. Через 100 років цей тренд активно повертається у наші домівки.
Звісно, єгипетський стиль не підходить для всіх, але такі елементи цього тренду як стилізовані візерунки, ієрогліфи, охра, золото та глина можуть сміливо вписатися навіть у доволі стриманий інтер’єр.
Поєднання візерунків
З нового сезону зникає потреба дотримуватися лише одного кольору шпалер. Ремікс різних малюнків стане чудовим способом створити особливий характер приміщення.
Екологічні матеріали
Дизайнери подовжують працювати над інтеграцією у житловий простір екологічно безпечних матеріалів. Провідними матеріалами 2023 року, за прогнозами, стане міцелій, з якого виготовляють незвичний декор, а також вовна овець Хардвік.
Поділитися новиною