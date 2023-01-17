Трембіта фіксуватиме. Українці через сповіщення в «Дії» зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні персональні дані — Finance.ua

Трембіта фіксуватиме. Українці через сповіщення в «Дії» зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні персональні дані Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Трембіта фіксуватиме. Українці через сповіщення в «Дії» зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні персональні дані

Незабаром українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні особисті дані.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Уряд ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі „Трембіта“ та підключення до неї», — сказано в повідомленні.

Невдовзі у «Трембіті» фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців.

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«А в подальшому ви зможете отримувати сповіщення в Дії, якщо хтось робив запит про ваші персональні дані. Наразі команда Мінцифри за підтримки міжнародних партнерів працює над технічною реалізацією відповідних законодавчих норм», — додали в міністерстві.

Через систему «Трембіта» відбувається обмін даними між реєстрами. Це дає змогу людям і бізнесу отримувати більшість державних послуг онлайн, а не ходити з довідками до держорганів. Вся необхідна інформація вже міститься в реєстрах.

Нагадаємо, система «Трембіта» функціонує з 2020 року та дозволяє органам влади отримувати дані з державних реєстрів завдяки побудові електронних взаємодій. Це значно зменшує бюрократію та робить життя українців простішим. Наприклад, саме завдяки «Трембіті» отримують дані з реєстрів, які відображаються у цифрових документах в Дії.

Довідка Finance.ua:

на порталі «Дія» з’явиться функція, котра дозволить скасовувати статус внутрішньопереміщеної особи;

також на порталі «Дія» знову стала доступною інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підтвердити, що ви власник нерухомості, тепер можна за кілька кліків.

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