ТРЦ Ocean Plaza готується до відкриття: 2/3 його прибутку від оренди спрямовуватимуть до держбюджету - ЗМІ — Finance.ua

ТРЦ Ocean Plaza готується до відкриття: 2/3 його прибутку від оренди спрямовуватимуть до держбюджету - ЗМІ Вчора 11:12 — Фондовий ринок

ТРЦ Ocean Plaza у Києві готується відновити роботу в жовтні, повідомила агентству « Інтерфакс-Україна » керуюча компанія торгового центру «Київ Молл Менеджмент».

«Керуюча компанія та всі орендарі ТРЦ „ОУШЕН ПЛАЗА“ нарешті знову отримали гарантовану законом можливість користуватися приміщеннями ТРЦ та відновити свою законну господарську діяльність, повернути своїм працівникам робочі місця та дохід — їхнім сім’ям, працювати задля громадян України та нашої держави — України в цілому, задля підтримки та відновлення її економіки», — зазначено у повідомленні.

«Київ Молл Менеджмент» зазначає, що скасування арешту нерухомості, коштів на рахунках та 33% корпоративних прав власника ТРЦ — ТОВ «ІС Либідь» та її учасника ТОВ «Авангард-Віларті», що належать українському бізнесмену Василю Хмельницькому, — дозволять відновити роботу об’єкта, забезпечити робочими місцями 3 тис. співробітників, а також 80 підрядних організацій та 395 орендарів.

Водночас керуюча компанія розцінює збереження під контролем Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) 67-відсоткової частки корпоративних прав як рішення на користь держави, української економіки та бізнесу, наголошується в повідомленні.

Як повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» міноритарний акціонер ТРЦ компанія UDP, весь прибуток іноземного акціонера, корпоративні права (67%) якого заарештовано, після відновлення роботи ТРЦ буде перераховано до державного бюджету України.

«Дві третини від загального прибутку ТРЦ буде отримувати безпосередньо держава Україна. Маємо підкреслити, що всі кошти від оренди та використання ТРЦ Ocean Plaza знаходяться на рахунках в Україні, їхнє виведення за кордон неможливе», — зазначили в UDP.

За даними компанії, утримання непрацюючого ТРЦ завдає 100 млн грн збитків на рік. Водночас сукупна сума податків бізнесу, який працював у ТРЦ до повномасштабного російського вторгнення, становила близько 1,37 млрд грн за 2021 рік, податкові відрахування самого торгового центру — 295 млн грн на рік.

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