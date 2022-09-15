ТРЦ «Магелан» у Києві піде з молотка — Фонд гарантування продає активи «МР Банку» — Finance.ua

ТРЦ «Магелан» у Києві піде з молотка — Фонд гарантування продає активи «МР Банку» Вчора 15:30 — Казна та Політика

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає активи АТ «МР Банк», до яких входить торгівельно-розважальний центр «Магелан» у Києві.

12 жовтня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «МР Банк», який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі — торгівельно-розважальний центр «Магелан».

Одним лотом на продаж виставлено нежилий будинок-громадський центр, площею 28 539,5 кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б (Торгівельно-розважальний центр «Магелан»). Будівля торгівельного центру розміщується у пішій доступності до станції метро «Теремки» та на перетині ключових транспортних магістралей — Одеської траси та Кільцевої дороги.

До лоту також входять права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.

Також, до лоту входить майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться у Хмельницькій області, та система охоронно-тривожної сигналізації.

Початкова ціна реалізації лота — 3,16 мільярда гривень.

Активи перебувають на балансі АТ «МР Банк» і на продаж виставляються уперше. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро.

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