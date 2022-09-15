ТРЦ «Магелан» у Києві піде з молотка — Фонд гарантування продає активи «МР Банку» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТРЦ «Магелан» у Києві піде з молотка — Фонд гарантування продає активи «МР Банку»

Казна та Політика
282
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає активи АТ «МР Банк», до яких входить торгівельно-розважальний центр «Магелан» у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
12 жовтня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «МР Банк», який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі — торгівельно-розважальний центр «Магелан».
Одним лотом на продаж виставлено нежилий будинок-громадський центр, площею 28 539,5 кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б (Торгівельно-розважальний центр «Магелан»). Будівля торгівельного центру розміщується у пішій доступності до станції метро «Теремки» та на перетині ключових транспортних магістралей — Одеської траси та Кільцевої дороги.
До лоту також входять права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
Також, до лоту входить майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться у Хмельницькій області, та система охоронно-тривожної сигналізації.
Початкова ціна реалізації лота — 3,16 мільярда гривень.
Активи перебувають на балансі АТ «МР Банк» і на продаж виставляються уперше. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.